2018年1月7日(日)
- 辺野古新基地 新見解の正当性探し/岩礁破砕許可なしの違法工事 水産庁「内々」に前例確認/本紙が内部資料入手
- 米軍ヘリ不時着/基地ある限り危険増 沖縄県伊計島/赤嶺議員が抗議
- ヒバクシャ署名 私も/禁止条約に日本参加を 新年初「６・９行動」/日本原水協と「東京連絡会」
- 安倍改憲阻止は党の歴史的使命/小池氏「共闘の前進、党躍進必ず」/東京・品川 新春講演会
- 野党共闘前へ 各地の共産党/市長・共闘野党そろう/仙台 新春のつどい開く
- 野党共闘前へ 各地の共産党/安倍９条改憲阻もう/北海道委 新春党旗びらき
- 野党共闘前へ 各地の共産党/党躍進の新時代ぜひ/大阪府委総会 山下・辰巳氏が決意
- 野党共闘前へ 各地の共産党/安倍政権と正面対決/三重・松阪 武田氏が講演
- イラン反政府デモ/米、安保理会合で孤立/「内政干渉」「議題として不適切」
- 新基地阻止へ勝利を/今年初県民大行動 稲嶺市長あいさつ/沖縄・名護
- 安倍改憲への固執/首相の「理想」押し付けるのか
- きょうの潮流/笑う門には福来（きた）る。寄席やお笑い番組で正月から腹を抱えた…