2017年12月27日(水)
- アップル税逃れ１．２兆円 日本で得た利益 過去１０年/租税回避地に移転/本紙推計
- 「のぞみ」台車亀裂のＪＲ西/検査要員２０人 今年４月削減/検査間隔も引き延ばす
- ロックアウト解雇 ５人和解/日本ＩＢＭの無法追い詰める/東京高裁
- 核兵器禁止条約「署名・批准を」/岩手・秋田 市町村７割超す議会が意見書
- 安倍政権 騙しごまかし暴走の５年/来年は９条改憲発議止める１年に/小池書記局長が会見
- 歯止めなき大軍拡 許さない/小池氏
- 日曜版新年合併号/浜矩子さんと志位委員長の新春痛快対談/市民が社会を動かす時代/第２部 沖縄・辺野古 この海は世界の宝/第３部 冬季オリンピック特集
- 岩国の騒音被害告発/中国３県 共産党が防衛局要請
- ２カ月で２８カ所の「集い」に参加/大平前衆院議員の手記/“３人集えばどこにでも”
- 「行革」押し付け批判/浜松市営住宅集約 本村氏が現地調査
- 沖縄・辺野古「５０００日突破集会」/団結で新基地止める/稲嶺名護市長 選挙勝利訴え
- 異常突出の軍事費/際限なき軍拡の悪循環を断て
- きょうの潮流/スウェーデン最大手の日刊紙がウェブ版で紹介しています。…