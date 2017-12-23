2017年12月23日(土)
- 軍事費過去最大５．２兆円/社会保障は１３００億円圧縮/来年度予算案 総額９７兆７１２８億円
- 辺野古新基地も過去最大/名護市長選にらみ加速狙う
- エルサレム「首都」撤回 国連決議/総会１２８カ国賛成 米の孤立鮮明
- 自民の改憲論点整理 断じて認められない/小池晃書記局長が会見
- 会見で小池氏 エルサレム首都認定撤回要求/国連決議賛成は当然
- 疑惑まみれの加計獣医学部/国は説明責任果たせ/共産党愛媛県委が要請
- 沖縄振興 ２年連続減/来年度予算案 一括交付金は最低
- 軍事栄え生活しぼむ/大企業に忖度 庶民には格差
- ２０１８年度政府予算案について/小池晃書記局長が談話
- ３０００万人署名で改憲発議阻止/目標達成へ 共産党が全国担当者会議
- 庶民のため税金使え/消費税廃止各界連など 署名に反響
- 基地撤去し命守ろう/東京 安保破棄中実委など宣伝
- 来年度政府予算案
- ヘリ飛行再開に抗議/沖縄県議会が申し入れ/防衛局など“容認の責任重大”
- ヘリ窓落下に抗議/名護市議会で全会一致
- 普天間 離着陸停止を/琉大教授ら１１７人が声明
- “学校上空 飛ばすな”/ＰＴＡと婦人会の連合会 市民大会へ
- 米の脅し 同盟国従わず/エルサレム首都 無効決議/“弱者いじめ屈せぬ”/国連緊急特別総会
- エルサレム首都 無効決議/国際社会支持にパレスチナ謝意
- 性犯罪被害者支援を/愛知の施設 本村議員が調査
- 競馬場ＡＴＭの銀行カードローン対策/農水省が検討指示/野放し批判の本紙報道受け/紙事務所に説明
- 「食の聖地」・築地壊さないで/ＩＯＣ会長に女将さん会が要請書
- 全原発廃炉に 反原連抗議
- １８年度予算案決定/暮らしを細らせ軍備は増強か
- きょうの潮流/歴史から何を教訓として引き出すのか。いま注目されている…