2017年12月15日(金)
- 米軍ヘリ窓落下 翁長知事 政府に抗議/全米軍機総点検・飛行中止を
- 沖縄の運動ゆがめ報道/ＢＰＯ ＭＸは重大な放送倫理違反
- 賃上げ口実に法人税減税/与党税制大綱 給与８５０万円超は所得税増税
- 社会保障充実 高齢者の願い 力合わせ/小池書記局長が座り込み激励
- 「戦争は絶対に避けなければならない」/グテレス国連事務総長が会見
- 志位委員長、仏大使と懇談
- ９条改憲ＮＯ！３０００万署名/改憲発議許さない声大きく/共産党が新宿で定例宣伝
- 日曜版１７日号/核兵器禁止条約 寺島実郎氏語る/永世七冠達成 羽生・新竜王が登場
- 米軍機事故 「まず飛行止めて」/宜野湾 保育園父母会が要請/市長と防衛局に
- 国民と結びつき深く/党後援会全国連絡会 常任世話人会開く
- 相次ぐ盗伐 対策ぜひ/田村議員 森林資源守れ/衆院農水委
- 日大雇い止め撤回を 非常勤講師立つ/労組に入り実名ネット発信
- 伊方差し止め受け入れを/愛媛 党県議が四国電に要請
- 木造船漂着 地元「対策を」/青森 町長らが高橋議員に/深浦町・鰺ケ沢町
- 伊方差し止め決定/火山のリスクへの厳しい警告
- きょうの潮流/「辛酸亦入佳境」。日本で初めての原発訴訟で…