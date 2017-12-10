2017年12月10日(日)
- 魅力ひろげ強く大きな民青を/民青全国大会 志位委員長があいさつ
- 特定秘密もらせば免職 防衛省が厳罰化/秘密保護法３年 情報隠し加速
- 安保理 米国批判相次ぐ/エルサレム問題 日本は「感謝」 際立つ追随
- 小池書記局長と語り合う/岩手 盛岡・奥州市でつどい
- ＩＣＡＮ きょう平和賞授賞式/被団協代表らが出席/核兵器禁止条約発効訴え
- ２０１７年の国会開会日数/過去２０年で最少１９０日
- 共産党 きらり存在感/野党共闘 再構築へ一歩/特別国会の３９日
- 安倍改憲あかん/近畿で特別国会報告街宣/大阪 山下副委員長ら４氏
- なんだっけ/書類送検って？
- 「占領時代そのもの」/米軍部品落下 城間那覇市長が批判
- 基地の閉鎖・撤去要求/共産党県委が防衛局に
- 元軍人ら新基地に抗議/平和のため共に行動を
- 核兵器廃絶へ世論喚起/非核政府の会シンポ 禁止条約参加促す
- 都心上空飛行は危険/羽田増便計画 住民が国交省ただす
- メディアの在り方とは/望月衣塑子記者招き講演/大阪革新懇
- 共同、学び、要求実現――民青の魅力輝かせ前進を/日本民主青年同盟第４１回全国大会 志位委員長のあいさつ
- エルサレム首都認定 米 孤立鮮明/欧州５カ国「和平に無益」 安保理緊急会合で共同声明
- 米軍機が連日時間外離着陸/岩国基地・３日連続 市は容認し非公表
- 巡航ミサイル導入/敵基地攻撃能力の保有やめよ
- きょうの潮流/事故が起きれば甚大な被害をもたらす原発。その廃炉の道のりの険しさは…