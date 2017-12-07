2017年12月7日(木)
- トランプ米大統領/エルサレムに大使館移転へ/国際世論無視し首都認定
- 米トランプ政権はエルサレム首都認定を撤回せよ/日本共産党委員長 志位和夫
- 共謀罪法廃止を/５会派が法案共同提出/共産・立民・自由・社民・無所属の会
- 長距離巡航ミサイル導入検討/政府 敵基地攻撃能力へ布石
- 核搭載可能米機と複数回訓練/日本の空域 穀田氏に防衛省認める/衆院外務委
- カジノ法廃止へ法案/共産・立民・自由・社民 ４野党が共同提出
- 社会保障 向上と充実を/野党６党で厚労相に申し入れ
- 佐藤外務副大臣 自衛隊「宣誓」引用し就任決意/井上氏 “文民統制に反する”
- ゴミ「場内処分」が発端/宮本氏 格安売却の経過を追及/衆院国交委
- 「審査会動かすことは重大な危険はらむ」/参院憲法審査会 仁比議員
- 経済発展・生活充実・平和創造/翁長氏「全力で取り組む」/沖縄県議会 玉城氏代表質問
- 障害者給食補助続けて/旧特定疾患の経過措置延長を/衆院厚労委 高橋氏が質問
- 交付金廃止見直しを/紙議員「コメ農家に打撃」/参院農水委
- 軽種馬生産の支援を/田村貴氏 農家減少を指摘/衆院農水委
- 医療費助成に活用可/ペナルティー解消財源 倉林氏に答弁/参院厚労委
- 教員２２００人増確保必ず/吉良氏、抜本的増員求める/参院文科委
- 公定価格引き上げを/保育所増へ田村副委員長/参院内閣委
- 人員不足解消 復職で/日航解雇争議 院内集会開き１７０人/党議員ら出席
- 沖縄・辺野古 機動隊が座り込み強制排除/「暴力あった」６６％ ひきずられ出血、暴言も 人権侵害浮き彫り/参加者にアンケート
- ＮＨＫ受信料「合憲」/「支払い義務 合意必要」/最高裁
- 共謀罪・秘密法廃止に/弁護士や市民が国会行動
- 障害者の負担増/実態無視の案は撤回しかない
- きょうの潮流/才能とは、継続すること。一瞬のきらめきやひらめきではな…