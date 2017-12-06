2017年12月6日(水)
- 核兵器禁止条約を歓迎 国連総会で決議/賛成１２５カ国 日本は反対
- 核保有国に参加促せ/井上議員 政府に条約署名迫る/参院委
- 森友問題 「新たなゴミ」ねつ造/値引き根拠に 辰巳議員が指摘/参院委
- 羽生 永世七冠を達成/７期目竜王で前人未到の峰
- 加計側の発言開示要求/田村氏 「予定事業者として聴取か」
- 公文書管理法改正案/６野党が共同提出
- 給食代軽減の廃止撤回を/倉林氏 障害者の通所施設利用
- 辺野古新基地 海上運搬強行を批判/赤嶺議員 住民生活に悪影響/衆院安保委
- 東電に「適格性」なし/参院経産委 岩渕議員 再稼働推進を批判
- 石炭火発 世界に逆行/衆院環境委 田村議員 温暖化対策で批判
- 教員多忙 解消に有効/畑野議員 少人数学級求める
- 生放送！とことん共産党/森友・加計 ９条改憲 反響広がる国会追及/宮本岳・山添議員が出演
- 大阪府立高 黒髪強要「是正を指導」/文科相答弁 吉良議員校則見直し提起
- 被害者の声を聞く場を/刑法性犯罪規定 仁比議員が主張
- カジノ廃止法案に期待/日弁連が院内集会開く
- 企業不正の広がり/信用崩した構造 大本から正せ
- きょうの潮流/沖縄・名護市の辺野古を定期的に訪ねていると、米軍新基地…