2017年12月5日(火)
- 少子化対策を消費税増税の口実にするな/政治の責任追及し対案/参院本会議 田村副委員長が質問
- 豊洲入札不調 随意契約も/「制度改革」に小池都知事逆行
- 核兵器廃絶の世論 世界へ/平和賞授賞式向け 日本被団協が会見
- 自民政権復帰後 献金最多に/経団連 法人税減税を評価
- 圧倒的国民は改憲望んでいない/小池書記局長が指摘
- ＪＣＰサポーターの制度発足１月末めど/小池氏 “双方向”“日常的に”
- 辺野古強行 政府の危機感/沖縄・名護 稲嶺市長が会見
- 米兵の飲酒運転死亡事故/沖縄県議会が米軍に抗議
- 第３回中央委員会総会/志位委員長の結語
- 国立大学 非常勤雇い止めストップへ/組合が院内集会
- 障害者の通所施設/給食費の値上げ困る/来春から全額自己負担案
- 不正企業が多額献金/自民政治資金団体 国民政治協会/東レ・日産・神戸製鋼所…
- 「核兵器禁止条約に、頑張り実った」/被爆者に全国から見舞金/長崎県原水協 届ける
- 原爆症認定 抜本改正を/被団協が厚労相と定期協議
- Ｆ３５Ｂ嘉手納配備/類のない爆音被害拡大許すな
- きょうの潮流/日曜夜のテレビドラマ「陸王」を欠かさず見て…