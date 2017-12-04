2017年12月4日(月)
- ２０１９年参院選、統一地方選へ 新しい前進を開始しよう/「共闘の時代」にふさわしい党づくりを/３中総終わる 志位委員長が結語
- 大飯原発 動かすな/福井・おおい町 全国集会に５００人
- 災害公営住宅 家賃大幅値上げ/被災者「暮らせない」/福島･いわき市
- ドイツ 極右政党大会に抗議/差別反対 ８０００人デモ/「すべての人と連帯」
- 第３回中央委員会総会について/２０１７年１２月３日 日本共産党中央委員会書記局
- 国家公務員給与３法案可決/退職手当引き下げ反対/衆院委で塩川議員
- 投票価値の平等が重要基準/選挙制度で井上議員/参院改革協専門委
- ２０１７とくほう・特報/介護保険「生活援助」利用制限に怒り/財務省がやり玉にあげた 北海道標茶町を行く/実態無視した回数制限/「無駄遣い受け止めは心外」（副町長）
- 米軍基地・核兵器考える/東京法律事務所９条の会 講演会開く
- 民泊監視の不足明白/高橋氏 新法施行で追及/衆院厚労委
- 富裕層課税強化を/宮本氏が主張/衆院財金委
- 国が開門義務果たせ/諫早干拓 田村氏が迫る/衆院農林水産委
- 第３回中央委員会総会/志位委員長の幹部会報告
- 「住まいは人権」訴え５０周年/全借連が祝賀会開く/本村議員あいさつ
- 「家賃３．６倍」耳疑う 福島･いわき/家流され入居 災害公営住宅/実態に合わせ 減免続けて
- 社会保障削減方針/国民の悲鳴が聞こえないのか
- きょうの潮流/私たちに仕事をさせて下さい―。今から８５年前の新聞各紙に…