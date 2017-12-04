２０１９年参院選、統一地方選へ 新しい前進を開始しよう

/福井・おおい町 全国集会に５００人

/被災者「暮らせない」/福島･いわき市

災害公営住宅 家賃大幅値上げ

/差別反対 ８０００人デモ/「すべての人と連帯」

/退職手当引き下げ反対/衆院委で塩川議員

国家公務員給与３法案可決

/東京法律事務所９条の会 講演会開く

/高橋氏 新法施行で追及/衆院厚労委

「住まいは人権」訴え５０周年

きょうの潮流

/私たちに仕事をさせて下さい―。今から８５年前の新聞各紙に…