2017年12月2日(土)
- Ｆ３５Ｂ 嘉手納に最大２６機/米海兵隊が配備計画/日米合意なし 沖縄を植民地扱い/岩国と一体の基地強化
- 軍需企業 自民献金１．３億円/上位１０社 軍拡路線で莫大な利益/１６年分
- 元米海兵隊員に無期懲役/うるま女性殺害判決 「動機は身勝手」/那覇地裁
- 世界の築地ブランド守ろう/移転反対 一斉アクション 東京
- 着陸帯の使用禁止迫れ/赤嶺氏 米軍ヘリ事故対応批判/衆院安保委
- 「共謀罪」法は廃止を/藤野氏 危険性改めて主張/衆院法務委
- 「共謀罪」 廃止法案共同提出へ/笠井氏会見「力合わせ共闘」
- 憲法に沿い、国民生活への影響なく進めるべきだ/天皇退位日程 笠井政策委員長が強調
- 笹子トンネル事故 中日本元社長ら書類送検/究明求めた遺族の５年/責任追及・再発防止へ「歩みの始まり」
- ゴミ処理費 森友に合わせ算定か/財務局担当者の証人喚問を/宮本議員迫る
- 国家戦略特区 水際対策 比較せず/今治と京産 内閣府が認める/加計疑惑 畑野議員質問
- 貿易自由化交渉中止を/衆院農水委で田村氏 経過開示求める
- ＬＣＡＣ/再夜間訓練 許されない/仁比氏が主意書で強調
- 現場から深刻な実態/医療・介護・障害福祉/野党６党が聞き取り
- 新人王を表彰/囲碁 芝野七段 将棋 増田四段
- 笹子トンネル事故/インフラ安全対策を最優先に
- きょうの潮流/残されたパソコンには旅の写真がごっそり入っていました…