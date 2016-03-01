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2017年12月1日(金)

１２〜１月　　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【１１月２６日告示、１２月３日投票】

◆福岡県太宰府市１８

　藤井まさゆき３６前

　神武　あや４８前

（前回当選２）

（市議会解散に伴う選挙のため「前」と表記）

【２８日告示、１２月３日投票】

◆宮城県松島町１４

　今野　　章６２現

（前回当選１）

【１２月１０日告示、１７日投票】

◆埼玉県上尾（あげお）市補１

　戸口　佐一６７新

（現有議席５）

◆千葉県旭市２０（２減）

　高木ひろし６８元

（前回当選１）

【１７日告示、２４日投票】

◆東京都東久留米市補２

　北村りゅうた３０新

（現有議席３）

【１月１４日告示、２１日投票】

◆佐賀県嬉野（うれしの）市１６（２減）

　あべ　愛子６７新

（前回当選０）

◆長崎県松浦市１７(1減)

　安江ゆう子６６現

（前回当選１）

【１６日告示、２１日投票】

◆宮城県美里町１６

　福田　淑子６６現

（前回当１）

◆高知県仁淀川（によどがわ）町１０

　とうどう賢太郎６９新

（前回当選０）

【２１日告示、２８日投票】

◆岐阜県岐阜市補１

　やまこしとおる４７新

（現有議席３）

◆津市３４（２減）

　藤本ともこ５６現

　長谷川ゆきこ６６現

　竹下さちこ６３新

　たき　勝弘４６新

（前回当選４）

◆福岡県糸島市２０(2減)

　やなぎ明夫６６現

　後藤こうじ４７新

（前回当選２）

◆宮崎県都城（みやこのじょう）市２９（５減）

　畑中ゆう子５５現

　森　　りえ６０現

　山内かずのり６７新

（前回当選３、現有議席２）

◆鹿児島県志布志（しぶし）市２０

　小園　義行６６現

（前回当選１）

【２３日告示、２８日投票】

◆富山県立山町１４

　後藤　智文６５現

（前回当選１）

◆和歌山県有田川町１６

　増谷　　憲６１現

　堀江眞智子５７現

（前回当選２）

◆鳥取県琴浦町１６

　青亀としひろ７１現

（前回当選１）

◆鹿児島県伊仙町１４

　上木　　勲７７新

（前回当選０）

【２８日告示、２月４日投票】

◆秋田県潟上（かたがみ）市１８（２減）

　藤原のりお６６現

（前回当選１）

◆鳥取県境港市１６

　安田とも子４６現

　長尾たつや７０新

（前回当選２）

◆鹿児島県指宿（いぶすき）市２０

　前之園正和６７現

　吉村しげのり６５現

（前回当選２）

【３０日告示、２月４日投票】

◆宮崎県美郷（みさと）町１２

　こうじ文喜６６現

（前回当選１）



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