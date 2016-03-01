2017年12月1日(金)
１２〜１月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【１１月２６日告示、１２月３日投票】
◆福岡県太宰府市１８
藤井まさゆき３６前
神武 あや４８前
（前回当選２）
（市議会解散に伴う選挙のため「前」と表記）
【２８日告示、１２月３日投票】
◆宮城県松島町１４
今野 章６２現
（前回当選１）
【１２月１０日告示、１７日投票】
◆埼玉県上尾（あげお）市補１
戸口 佐一６７新
（現有議席５）
◆千葉県旭市２０（２減）
高木ひろし６８元
（前回当選１）
【１７日告示、２４日投票】
◆東京都東久留米市補２
北村りゅうた３０新
（現有議席３）
【１月１４日告示、２１日投票】
◆佐賀県嬉野（うれしの）市１６（２減）
あべ 愛子６７新
（前回当選０）
◆長崎県松浦市１７(1減)
安江ゆう子６６現
（前回当選１）
【１６日告示、２１日投票】
◆宮城県美里町１６
福田 淑子６６現
（前回当１）
◆高知県仁淀川（によどがわ）町１０
とうどう賢太郎６９新
（前回当選０）
【２１日告示、２８日投票】
◆岐阜県岐阜市補１
やまこしとおる４７新
（現有議席３）
◆津市３４（２減）
藤本ともこ５６現
長谷川ゆきこ６６現
竹下さちこ６３新
たき 勝弘４６新
（前回当選４）
◆福岡県糸島市２０(2減)
やなぎ明夫６６現
後藤こうじ４７新
（前回当選２）
◆宮崎県都城（みやこのじょう）市２９（５減）
畑中ゆう子５５現
森 りえ６０現
山内かずのり６７新
（前回当選３、現有議席２）
◆鹿児島県志布志（しぶし）市２０
小園 義行６６現
（前回当選１）
【２３日告示、２８日投票】
◆富山県立山町１４
後藤 智文６５現
（前回当選１）
◆和歌山県有田川町１６
増谷 憲６１現
堀江眞智子５７現
（前回当選２）
◆鳥取県琴浦町１６
青亀としひろ７１現
（前回当選１）
◆鹿児島県伊仙町１４
上木 勲７７新
（前回当選０）
【２８日告示、２月４日投票】
◆秋田県潟上（かたがみ）市１８（２減）
藤原のりお６６現
（前回当選１）
◆鳥取県境港市１６
安田とも子４６現
長尾たつや７０新
（前回当選２）
◆鹿児島県指宿（いぶすき）市２０
前之園正和６７現
吉村しげのり６５現
（前回当選２）
【３０日告示、２月４日投票】
◆宮崎県美郷（みさと）町１２
こうじ文喜６６現
（前回当選１）