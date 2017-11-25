2017年11月25日(土)
- 東海第２「２０年」申請/老朽原発延長に怒りの声/福島第１と同型
- 官邸前「東海第２原発廃炉しかない」
- 元米兵に無期懲役求刑/うるま女性殺害 検察「殺意認められる」
- 脱法行為を許すな/「無期転換ルール」確実に適用を/衆院委で高橋議員
- 自衛隊機にも不適合品/三菱マテ系データ改ざん 出荷先２７４社に
- 国会招致「全野党の意思」/森友・加計疑惑 解明へ予算委員長に/共産・立民・希望
- 攻勢的論戦展開したい/衆参予算委の質疑 笠井氏が会見
- 自民の責任問われる/神谷氏の現金配布 笠井氏が強調
- アスベスト救済基金を/衆院厚労委 高橋氏が設立要求/高裁判決後初の質問
- 診療報酬引き上げを/臨床外科学会が政党討論会/小池書記局長
- 在宅介護の生活援助/重度化招く利用回数制限/実態把握せず、多数回利用を敵視
- 米軍に厳しい対応を/墜落受け 畑野議員ら防衛省要請
- 米軍輸送機訓練中止を要請/宮本・吉良・山添議員ら防衛省に
- プリントパック 和解後も組合に圧力/恫喝の録音をネット公開
- 一条工務店 サービス残業/「みなし労働時間」悪用/労働者が労基署に是正要求
- 東海第２原発申請/延長ではなく廃炉こそが必要
- きょうの潮流/｢憲法９条京都の会」から１冊のパンフレットが届きました。…