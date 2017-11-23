2017年11月23日(木)
- 国民の怒り突きつけ暴走ただす/再稼働は論外 原発ゼロ迫る 山下副委員長が代表質問/参院本会議
- 検査院“ごみ量過大”/森友巨額値引き問題 政府の主張崩れる
- 生活援助に回数制限/訪問介護 ２．４万人を対象に/厚労省提案
- 戦争への道止めよう/全都３５４カ所 いっせいに/共産党都委
- 「丁寧」「謙虚」みじんもない/首相答弁に山下副委員長
- 憲法ないがしろ政治変えよ/参院本会議 山下副委員長の代表質問
- 翁長知事３周年 激励/那覇「基地が経済阻害要因」
- ３０００万署名用紙付き 後援会ニュース/大阪府共産党後援会
- 山下副委員長の代表質問 参院本会議
- 新潟の民青 全国大会へ奮闘/仲間増やし活動広げる/共同の経験重ねる 学費・軍事費学ぶ
- ロシア革命１００年/日本共産党、「プラウダ」の質問に回答
- 憲法を暮らしに生かす/指定都市の共産党議員団 国会議員団と懇談
- 新婦人「秋の行動」/軍事費より暮らしを 認可保育園増やして/政府交渉院内集会
- 議会にも働きかけ１４万超/ヒバクシャ国際署名 岩手の会
- ８億円値引き 根拠に疑問/次は政治の責任で解明を 関係者の証人喚問不可欠/森友 会計検査院報告
- 沖縄米司令官が謝罪/那覇市長 「憤慨に堪えない」
- 米軍事故 もう耐えられない/沖縄で緊急集会
- 代表質問首相答弁/国民の不信・不安にこたえない
- きょうの潮流/「一葉忌 手首細くも働く手」（鈴木真砂女（まさじょ））。２３日は…