2017年11月21日(火)
- 飲酒死亡事故 沖縄知事が米軍に抗議/“被害者の無念…言葉ない”
- 飲酒死亡事故 米軍の撤退以外ない/怒りを知事と共有 小池書記局長が会見
- 米軍基地内での性暴力 国内最多は横須賀/米国防総省が基地別件数公表
- 陸自駐屯地造成を強行/沖縄・宮古島 「一方的だ」住民ら抗議
- ２０１７焦点・論点/核兵器禁止条約の意義と日本の役割/明治学院大学国際平和研究所所長・国際学部教授 高原孝生さん/旧来の国際政治構造への挑戦 ヒバクシャの訴え継承に責任
- 国会軽視・疑惑隠し批判/ＢＳ朝日討論番組 田村副委員長
- 安倍「教育再生」転換を 全教が提言発表/授業時間数の上限 少人数学級の実現
- 米政界でもセクハラ多発/共和党・民主党でスキャンダル/連邦議会揺るがす事態に
- 原発・核燃撤退の合意形成へ/住民運動強化を呼びかけ 全国センターが総会/「福島切り捨て」を告発
- 自・公・希 政治資金で飲食ざんまい/２０１６年 都選管政治資金収支報告書/トップは赤枝氏 自民前衆院議員
- 笹子トンネル事故５年 責任問う父母/亡き娘から届いたマフラーに誓う
- 「激しい怒り」国に抗議/沖縄 飲酒米兵事故で副知事
- 米兵飲酒死亡事故/「撤退しかない」にどう応える
- きょうの潮流/放送に対して時の政権は目を光らせている―ＮＨＫの…