2017年11月14日(火)
- 「９条守れ」の思い続々/市民アクション事務所に封書５７００通/９条改憲ＮＯ３０００万署名
- 自由な質疑・意見陳述保障が大原則/野党の質問時間削減問題 小池書記局長が指摘
- まともな質疑時間 確保を/衆院文科委懇談会 加計疑惑 野党が要求/畑野氏、与党を批判
- 第５４期 赤旗名人決まる/囲碁 柳田朋哉さん連覇 将棋 小山怜央さん初
- 最後まで「不認可」の意見/加計疑惑 設置審専門委員、本紙に証言
- 森友・加計疑惑の徹底解明が最大任務/安倍首相らの関与が焦点/小池書記局長が会見
- オスプレイ整備 大幅遅れ/２月開始 年内間に合わず/千葉・木更津
- 医療基本法 制定ぜひ/田村副委員長 運動拡大訴え/都内でシンポ
- バチカン最高幹部ら署名/「ヒバクシャ署名」 和田氏の訴え受け
- 「安倍改憲阻止」に熱気/名古屋 市民と４野党議員街宣
- 憲法守り希望開く/山口・柳井 仁比議員迎え演説会
- 夜勤改善運動で成果/２交代 １６時間以上勤務は減少/日本医労連が調査 運動さらに
- 赤旗 全国囲碁・将棋大会/囲碁・将棋 ８強ハイレベル/若手の強豪が熱戦
- オスプレイ事故率/「安全」のごまかし通用しない
- きょうの潮流/言論や報道の自由を守る活動に取り組む国際ＮＧＯ…