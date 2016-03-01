2017年11月1日(水)
１１〜１２月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数｡候補者名の下は年齢、現新元）
【３１日告示、１１月５日投票】
◆京都府京丹波町１６
東 まさ子６９現
坂本みちよ６４現
山田ひとし６９現
（前回当選３）
【５日告示、１２日投票】
◆東京都葛飾区４０
中村しんご５６現
三小田准一５８現
中江 秀夫５７現
おりかさ明実６７現
木村ひでこ５２新
樋口まこと３０新
（前回当選５、現有議席４）
◆山梨県甲州市１８
川口 信子７０現
（前回当選１）
◆富山県滑川（なめりかわ）市１５
古沢としゆき６３現
角川まさと４０現
（前回当選２）
◆徳島県阿南市２８
いさか重広７０現
やすおか好江６８現
（前回当選２）
◆香川県観音寺（かんおんじ）市２０
藤田ひとし現５７
（前回当選１）
【７日告示、１２日投票】
◆岩手県一戸町１４（２減）
菅野 敦子７４現
（前回当選１）
◆長野県木曽町１４
上田とめ子６４現
下島さとみ４９新
（前回当選２）
◆山口県阿武（あぶ）町８
よねつ高明６９新
（前回当選０）
【１０日告示、１９日投票】
◆大阪府［東大阪市区］補２
うち海公仁６１新
（同府の現有議席は２）
【１２日告示、１９日投票】
◆富山県射水（いみず）市２２
津本ふみお６１現
根木たけよし７６新
（前回当選１）
◆三重県いなべ市１８（２減）
衣笠 民子５５現
岡 恒和６４現
（前回当選２）
◆奈良県五條市１２
大谷たつお７０現
（前回当選１）
◆和歌山県紀の川市２２
石井ただし４３現
中村 まき３９現
かど真一郎６８新
（前回当選２）
◆佐賀県鳥栖市２２
尼寺 省吾６８現
なりとみ牧男６８現
（前回当選２）
◆鹿児島県霧島市２６
宮内ひろし６７現
前川原まさと５６現
（前回当選２）
◆鹿児島県曽於（そお）市２０
とくみね一成６７現
宮迫まさる６４現
（前回当選２）
◆鹿児島県南さつま市１８（２減）
清水はるお６２現
（前回当選１）
◆沖縄県糸満市２１
菊地キミコ６３現
ウラサキ暁５０現
マエダ 潤６２新
（前回当選２）
【１４日告示、１９日投票】
◆三重県御浜（みはま）町１０（２減）
世古 正６７現
（前回当選１）
◆兵庫県多可町１４
酒井よう子５７新
（前回当選１）
【１９日告示、２６日投票】
◆徳島県鳴門市２２
上田 公司５５現
（前回当選１）
【２６日告示、１２月３日投票】
◆山口県柳井市１８
岩田 雄治５０新
（前回当選１）
【２８日告示、１２月３日投票】
◆宮城県松島町１４
今野 章６２現
（前回当選１）
【１０日告示、１７日投票】
◆千葉県旭市２０（２減）
高木ひろし６８元
（前回当１）
【１７日告示、２４日投票】
◆東京都東久留米市補２
北村りゅうた３０新