2017年10月27日(金)
- 「９条守れ」声あげよう/来月３日 国会周辺・全国各地で大行動/市民アクション・総がかり行動
- 混迷 深める「希望」/小池代表辞任要求も/「“第２自民”なら解散を」の声
- 核禁止条約論戦求めるＩＣＡＮ要請/自・公・希・維など 面会を拒否/共・社・立３党は応対
- 在沖海兵隊強化を示す/最新鋭ロケット砲訓練/すでに昨年５月配備
- 総選挙結果うけて/共産党への信頼広げ/札幌学院大学教授 川原 茂雄さん
- 総選挙結果うけて/アンパンマンのよう/俳優 毬谷（まりや） 友子さん
- 特別国会「来月１日召集」/政府方針 ６会派は代表質問など要求/衆院各派協議会
- 改憲へ「合意形成努める」/自・公の政権合意/公明 “改憲に慎重”一夜で転換
- 日曜版２９日号/特集 どうみる総選挙結果/国・東電の責任認めた福島生業訴訟判決
- 台風２１号 倉林議員調査に住民切々/“被害のたびに借金増 新たな保険制度必要”/京都 党府議団が緊急申し入れ
- 朝鮮学校にも適用を/「高校無償化」求め集会
- 経団連の政策評価/財界による政治の買収やめよ
- きょうの潮流/１カ月の残業がなんと１５９時間超。４年前に過労死した…