2017年10月16日(月)
- 共闘を揺るがず貫く日本共産党の躍進を/総選挙 大激戦の中 ラストサンデー/京都・兵庫・大阪 志位委員長 熱く訴え
- 従業員１人８２５万円分増えた 「内部留保」を賃上げに/フジテレビ 小池書記局長が訴え
- 安倍改憲許さぬ審判を/ＮＨＫ 笠井政策委員長が主張
- 不破前議長、宮本徹候補（東京比例・２０区）を応援/「憲法の全条項を守る」 日本共産党綱領の精神語る/東京･東久留米駅前
- 共闘勝利、比例で共産躍進 近畿比例４議席絶対確保・５議席へ/京都・兵庫・大阪 志位委員長が訴え
- 野党統一候補の勝利と、共産党の躍進で安倍政治を終わらせ“国難”突破しよう/茨城・東京・神奈川 小池書記局長が訴え
- あかみねさん当選へ全力/沖縄・翁長知事の訴え
- 安倍首相に問う/「森友・加計」疑惑語らず/権力私物化に無反省
- フジ「新報道２００１」 小池書記局長の発言
- ＮＨＫ「衆院選特集」 笠井政策委員長の発言
- 米軍ヘリ炎上/基地なくすしかない/沖縄・高江 住民ら抗議集会
- 「原発ゼロ」の日本/再稼働を止めることが試金石
- きょうの潮流/青森空港にクマが出没。滑走路が一時閉鎖されたことが、全…