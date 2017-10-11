2017年10月11日(水)
- 安倍政権倒し、新しい日本をつくろう/総選挙公示 共闘勝利、比例で共産党躍進を/志位委員長が第一声
- オール沖縄のあかみね候補勝利で不動の民意をたたきつけよう/米軍新基地建設反対 小池書記局長が沖縄で第一声
- 国と東電を断罪/原発事故・生業訴訟で判決 福島地裁
- ３野党＋市民がスクラム 共闘進める共産党躍進を/大阪第一声で志位委員長
- 絶対に市民裏切らぬ日本共産党を大きく/神戸・尼崎で 小池書記局長
- 近畿比例 ５議席必ず/京都 市田副委員長、こくた候補と
- オール沖縄 再び４人全員勝利を/辺野古訴訟 地裁前集会で誓う
- 日本共産党の躍進で安倍政権を退場させ、新しい日本をつくろう/総選挙 志位委員長の第一声
- ＴＢＳ系「ＮＥＷＳ２３」党首討論/志位委員長の発言
- 日本の未来を決める/兵庫８区 堀内候補を山下副委員長応援
- 共闘の輪広げ勝利を/長野４区 もうり候補を井上議員応援
- 紛争地の子ども救え/死傷８０００人超 人道法違反１万５０００件/２０カ国 国連調査/“国際社会は責任を”
- 「みちびき」４号打ち上げ/巨費投入と軍事化の懸念
- 福島生業訴訟 「勝ったぞ」大歓声/救済の足がかりに/響く「再稼働反対」コール
- 明け渡し命じる不当判決/神戸地裁 借り上げ復興住宅裁判/阪神・淡路 大震災被災者
- 総選挙公示第一声/暴走政治と対決する党大きく
- きょうの潮流/黄金色の稲穂がひろがる田園。実りの秋を迎えた…