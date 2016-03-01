2017年10月1日(日)
１０〜１１月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【９月２２日告示、１０月１日投票】
◆岡山市中区補１
池橋 陽子４２新
（同市の現有議席は５）
【２４日告示、１０月１日投票】
◆岩手県一関市３０
菊地 善孝６３現
藤野 秋男６３現
石山 健７３現
岡田もとみ５４現
菅野 恒信７２現
（前回当選５）
◆東京都武蔵野市補１
沖田 豊史５２無新（推薦）
（現有議席３）
◆石川県加賀市１８（２減）
新後ゆき子６８現
（前回当選１）
◆京都府長岡京市２４
はまの利夫６８現
たけやま彩子４６現
小原 明大４０現
すみだ初恵６７現
二階堂けいこ６４新
ヒロガキ栄治４０新
（前回当選５、現有議席６）
◆鳥取県倉吉市１７
佐藤ひろひで６４現
（前回当選１）
◆山口県山陽小野田市２２
中島 好人６６現
山田 伸幸５９現
寺岡 俊昭４９新
（前回当選３）
【２６日告示、１０月１日投票】
◆群馬県玉村町１３（３減）
宇津木はるのぶ７０現
（前回当選１）
◆山梨県富士河口湖町１６（２減）
山下としお３９現
（前回当選１）
◆静岡県川根本町１２
渡辺ひさやす６６新
（前回当選１）
◆富山県上市町１２
碓井 憲夫７０現
山崎美保子６９新
（前回当選１）
◆鳥取県北栄町１５
長谷川昭二６２現
（前回当選１）
◆熊本県長洲町１４
大森ひでひさ６６現
（前回当選１）
【３日告示、８日投票】
◆埼玉県小鹿野町１２（２減）
出浦 正夫７０現
（前回当選１）
◆高知県佐川町１４
橋元 陽一６７新
（前回当選１、現有議席Ｏ）
【８日告示、１５日投票】
◆秋田県横手市２６
たつみ万千子６７現
鈴木カツオ７４元
（前回当選２）
◆山形県鶴岡市３２
加藤こういち６４現
菅井いわお４９現
長谷川つよし３９新
山田まもる５５新
坂本まさえ５３新
（前回当選４）
◆長野県安曇野（あづみの）市２２（３減）
いがり久美子６６現
井出 勝正６７現
うすい泰彦６２新
（前回当選３）
◆島根県浜田市２４
西村 けん６６現
（前回当選１）
◆佐賀市３６
中山 重俊６９現
池ｱもとこ４７新
（前回当選２、現有議席１）
【１０日告示、１５日投票】
◆北海道八雲町１６
さとうとも子５４現
よこた喜世志５６現
（前回当選２）
◆北海道遠軽町１６（２減）
岩澤 武征７３現
（前回当選１）
◆富山県入善町１４
松田としひろ６０現
井田よしたか４８現
（前回当選１、現有議席２）
【１３日告示、２２日投票】
◆川崎市川崎区補１
後藤まさみ５０新
（同市の現有議席は１１）
◆神戸市東灘区補１
きたじま寿一６６新
◆神戸市中央区補１
大野さとみ３３新
◆神戸市垂水区補１
戸田あきら６５新
◆神戸市西区補２
森田たき子６２新
（同市の現有議席は１２）
【１５日告示、２２日投票】
◆秋田県湯沢市１８（４減）
宮原 晃５９現
半田 孝子６３現
藤岡 庄一６０現
沼倉 貞夫６５元
（前回当選４、現有議席５）
◆秋田県由利本荘（ゆりほんじょう）市２６
佐々木りゅう一６９現
（前回当選１）
◆新潟県南魚沼市２２（４減）
岡村 雅夫６６現
田村 真一５７現
中沢 道夫６１現
（前回当選２、現有議席３）
◆富山県高岡市２７（３減）
金平 直巳６８現
高瀬あつこ５５新
（前回当選１）
◆石川県七尾市１８（４減）
いそがい和典６８現
（前回当選１）
◆石川県能美市１８
近藤けい子６９現
佐伯ふみ子６７新
（前回当選２、現有議席１）
◆静岡県牧之原市１６
藤野まもる６４現
（前回当選１）
◆三重県志摩市２０
坂口ひろし６１現
（前回当選１）
◆滋賀県甲賀（こうか）市２４（３減）
山岡 光広６５現
小西きよつぐ６７現
岡田しげみ５６新
加藤 恵子６９新
（前回当選３）
◆滋賀県野洲（やす）市１８（２減）
野並きょう子６８現
東郷まさあき６５現
工藤 義明６６新
（前回当選３）
◆滋賀県湖南市１８
松井けい子５０現
立入よしはる６５現
（前回当選２）
◆滋賀県東近江市２５
たごう 正６６現
山中かずし５８現
広田たがやす６９新
（前回当選３）
◆滋賀県米原（まいばら）市１８（２減）
藤田まさお６５現
山脇まさたか６３新
近藤やすお７３新
（前回当選３）
◆兵庫県豊岡市２４
村岡 峰男６９現
上田とも子６７現
おくむら忠俊７０現（推薦）
（前回当選４、現有議席３）
◆兵庫県西脇市１６
寺北 建樹６８現
（前回当選１）
◆兵庫県南あわじ市１８
えびす智彦６０現
吉田よし子６７現
（前回当選２）
◆兵庫県朝来（あさご）市１８
鈴木いつろう６０現
岡田かずゆき６２現
（前回当選２）
◆奈良県葛城市１５
谷原 一安６２新
（前回当選１）
◆長崎県平戸市１８（２減）
山ｱ 一洋６０現
（前回当選１）
◆長崎県雲仙市１９（２減）
上田あつし６０現
矢崎かつみ６７新
（前回当選１）
◆熊本県玉名市２２（２減）
前田まさはる６３現
（前回当選１）
◆大分県由布市２０（２減）
工藤しゅんじ６８現
（前回当選１）
◆鹿児島県いちき串木野市１６（２減）
福田みちよ７１現
（前回当選１）
【１７日告示、２２日投票】
◆宮城県南三陸町１６
小野寺久幸６７現
（前回当１）
◆山梨県身延（みのぶ）町１４
渡辺ふみ子６４現
（前回当選１）
◆長野県飯綱町１５
渡辺ちかお７３現
（前回当選２）
◆愛知県大口町補１
えばた満世志６２元
（現有議席１）
◆島根県吉賀町１２
ふじます正夫６０現
（前回当選１）
◆徳島県那賀町１４（２減）
大沢ふさじ８１現
にい 敏弘６５現
（前回当選２）
【２２日告示、２９日投票】
◆山形県酒田市２８
斎藤ひろし５７現
市原 栄子５６現
（前回当選２）
◆長野市補３
竹内 茂６５新
（現有議席６）
◆愛知県新城（しんしろ）市１８
浅尾ようへい４０現
川合まもる６４新
（前回当選１）
◆三重県伊勢市２６（２減）
黒木きよはる６３現
楠木ひろひこ６３現
（前回当選２）
◆島根県安来（やすぎ）市２１
原田きよ子６５現
向田さとし６１現
（前回当選１、現有議席２）
【２４日告示、２９日投票】
◆長野県長和（ながわ）町１０（２減）
田福こうき６６新
（前回当選１）
◆兵庫県新温泉町１６
谷口いさお６４現
中井じろう６７現
（前回当選２）
◆福岡県苅田町補２
高橋たつゆき５９新
（現有議席０）
【３１日告示、１１月５日投票】
◆京都府京丹波町１６
東まさ子６９現
坂本みちよ６４現
山田ひとし６９現
（前回当選３）