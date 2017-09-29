2017年9月29日(金)
- 共産党躍進で安倍暴走政治退場を/総選挙（１０月１０日公示２２日投票）/日本の命運かかったたたかい/志位委員長が解散第一声 東京
- 「希望の党」は自民の補完勢力 前原提案は「重大な背信行為」/党議員団総会 志位委員長が批判
- 戦争法廃止・立憲主義回復へ頑張る/総がかり実行委など 国会前で行動
- 民進が「希望」に合流 共闘合意一方的ほご/両院総会で満場一致 事実上の解党
- できる限り多くの選挙区で一本化/共産党と社民党合意
- 日本共産党議員団総会での志位委員長のあいさつ
- 民進党の「希望」への合流/大義の旗を投げ捨てる重大な背信行為/志位委員長が批判
- 政党間の合意、市民との約束に対する裏切り/小池書記局長 民進・大島幹事長に抗議と通告
- 安倍暴走政治の５年の悪政/総選挙で退場の審判を/憲法９条を敵視
- 日曜版１０月１日号/安倍政権退場に追い込むチャンス/首相が隠す「森友・加計」疑惑の核心
- 県民の尊厳・誇りかけ 怒りの審判下す/「オール沖縄」 前衆院議員４氏/冒頭解散に抗議・決意
- データは語る アベノミクスを斬る/史上２番目に低い食料自給率
- 新基地反対 民意示す 沖縄 辺野古/総選挙勝利 住民ら誓う
- 給食費助成を趣旨説明/都議会委米倉都議 共産党提出の条例案
- 東大雇い止め許せない/吉良議員、非常勤職員と懇談
- 東北大の脱法も告発/職員組合が公開質問状
- ヤマト変形労働に指導/中央労基署 未払い残業代大幅増か/神奈川労連や小池議員要請
- 原発避難千葉訴訟で報告集会/経済的合理性優先した判決/「控訴審で必ず挽回」
- 臨時国会冒頭解散/前代未聞の暴挙、国民が審判を
- きょうの潮流/♪こぞれ日本いざいざ我等 見よ国民の凜（りん）たる苦節…