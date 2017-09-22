2017年9月22日(金)
- 日本の命運分ける歴史的政治戦 共闘勝利・共産党躍進必ず/わき目もふらず打って出て 党躍進の大波を全国で/全国都道府県委員長会議 志位委員長が報告
- 核兵器禁止条約発効へ前進/国連で式典 ５０カ国署名 被爆者ら歓喜
- 解散・総選挙/憲法・民主主義守る共闘を/市民連合 野党協力求めアピール
- 対北朝鮮/「対話は必要ない」/米の「軍事的圧力強化」支持/安倍首相 国連演説
- 自民、９条改憲公約に/選挙後に具体化を推進
- 堺市長選/「堺はひとつ」が広範な意見/「大阪都」構想反対 テレビ討論で竹山候補
- 日曜版２４日号/疑惑隠し解散許さない/核兵器禁止条約 各国政府の署名始まる
- 日本共産党全国都道府県委員長会議/志位委員長の報告
- 高濃度汚染に口つぐみ豊洲移転は許されない/日本共産党都議団 大山幹事長が批判
- 国連総長「被爆者が推進力」/核兵器禁止条約 署名式
- 毎日２４時間労働が可能 「働き方改悪」明らか/政府に法案要綱の問題点ただす/党国会議員団
- 新名神高速建設 死亡事故/原因究明・再発防止を/党国会議員団が政府要請
- 加計疑惑 銚子ルポ (上)/系列の千葉科学大誘致/補助金９２億円 今治と同じ
- 嘉手納でまた降下訓練/沖縄 自治体の中止要請無視
- 無期転換妨害を一部削除/東大と組合が団体交渉
- 「森友」「加計」疑惑/政治の歪曲が「小さな問題」か
- きょうの潮流/米下院にトランプ大統領の問責決議案が出されています。白…