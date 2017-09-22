/わき目もふらず打って出て 党躍進の大波を全国で/全国都道府県委員長会議 志位委員長が報告

日本の命運分ける歴史的政治戦 共闘勝利・共産党躍進必ず

/国連で式典 ５０カ国署名 被爆者ら歓喜

/「対話は必要ない」/米の「軍事的圧力強化」支持/安倍首相 国連演説

自民、９条改憲公約に

国連総長「被爆者が推進力」

/原因究明・再発防止を/党国会議員団が政府要請

加計疑惑 銚子ルポ (上)

/系列の千葉科学大誘致/補助金９２億円 今治と同じ