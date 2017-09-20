2017年9月20日(水)
- 選挙で政治変え戦争法廃止 共闘の力で安倍退陣を/強行２年 全国各地で行動
- 安倍内閣追い込むチャンス 野党協力進めたい/小池書記局長が会見/選対委員長に穀田氏
- 介護保険報酬改定審議資料/実態調べず数字も異なる/財務省主査 本紙指摘に“訂正したい”
- 堺市長選（２４日投票）大接戦に/竹山市政の実績語ろう/記者座談会
- 森友・加計「小さな問題」/自民・二階幹事長 疑惑隠し批判に
- 消費税増税の使途変更 国会で説明すべきだ/会見で小池書記局長
- 野党と市民の共闘、総選挙の争点について/志位委員長の記者会見（一問一答）
- 台風対応 大違い/竹山氏 直ちに危機対策/吉村氏 だんじりに飲酒
- 憲法違反の冒頭解散/静岡 しまづ氏が政権批判
- 立憲主義を取り戻す/兵庫８区 堀内氏が訴え
- 共闘推進の党大きく/新潟５区 にしざわ氏が対話
- 沖縄新基地阻止に挑む/ハンセン病元患者両親の思い胸に/大宜味村在住 １級土木施工管理技士 奥間政則さん（５１）
- 沖縄・石垣 自衛隊ミサイル基地いらない/署名１万４０００人超す
- 若者の政治参加進めよう/学生ＮＰＯ 田村副委員長らと意見交換
- 大義なき解散戦略/安倍政権を倒す絶好の機会に
- きょうの潮流/「被爆者とともに核兵器のない世界へ」を合言葉にした原水…