2017年9月15日(金)
- 海自、米艦に給油/北ミサイル監視中のイージス艦に/内容明かさず戦争法実施
- 国民が知らないまま日本が戦争の当事国に 戦争法廃止は急務/海上自衛隊、米艦給油 志位委員長が記者会見
- 手当・休暇なし違法/非正規社員格差是正を 日本郵便に賠償命令/東京地裁判決
- 外環道工事４件の入札中止/日曜版が談合疑惑指摘 公取委も調査に
- 危機打開を「入り口」、非核化を「出口」に/北朝鮮問題 志位委員長が主張
- 若狭氏らの新党 政策に「一院制」/志位氏「究極の国会形骸化」と批判
- 日曜版１７日号/談合疑惑の外環道入札 中止に/「今が青春」敬老の日特集
- 野党統一の協議促進を/衆院新潟５区補選で会見/市民連合がアピール発表
- 堺市長選 ２４日投票/竹山市政 国保料８年連続引き下げ/維新市政の大阪市は負担増
- 「辺野古埋め立て承認撤回」/知事をバックアップ/名護市議会 稲嶺市長が決意
- 大激戦の堺市長選挙へのご支援を重ねてお願いします/日本共産党中央委員会 日本共産党大阪府委員会
- ７年ぶり原子力白書/原発固執政策を後押し
- 第４２期 囲碁新人王戦 １８日から決勝三番勝負/高いレベルに期待と注目
- 労働者全員が勝訴 ロックアウト解雇は無効/日本ＩＢＭ第５次訴訟 東京地裁が判決/「泣き寝入りせずたたかってよかった」
- 基準値 １２０倍ベンゼン/豊洲地下水 土壌汚染対策後最大
- 「核燃サイクル見直し必至」/衆院原子力特委 藤野氏質問に専門家
- 「森友」疑惑の核心/国有地払い下げの説明尽くせ
- きょうの潮流/今夏、福島・浪江町請戸（うけど）で６年半ぶりに田植え踊りが披露さ…