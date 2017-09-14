2017年9月14日(木)
- 柏崎刈羽 東電の適格性容認 規制委が“お墨付き”/福島事故究明も不十分なまま/国民の声 置き去りに
- 核兵器禁止条約 ２０日から署名開始/国連総会開幕 総会議長が期待表明
- 核兵器禁止条約 不参加は世界に不信感/被団協など１１団体 署名拒む政府ただす
- 非常勤を無期契約転換へ/名古屋大が雇用安定化施策/組合奮闘で筆記選抜中止
- 改憲阻止 野党共闘 縦横に/西日本新聞の懇話会 小池書記局長語る
- 北朝鮮問題を考える/語ろう 日本共産党
- 衆院青森４区/共同実現へ政策協議/補選へ市民と野党が懇談
- 給食費助成案提出へ/共産党都議団 定例会で審査
- 国民は改憲議論 求めていない/ＢＳ番組 笠井議員が主張
- 堺市長選２４日投票 「大阪都」構想でどうなる？/堺の市民税 府が奪う/立命館大学教授 森裕之さんに聞く
- 病院設置「国の責任」/名護市長選へ 稲嶺氏が言及
- 石炭火発予定地を視察/愛知・武豊 武田参院議員ら
- 「ヒバクシャ国際署名」/新潟県連絡会を結成
- ＴＰＰの害押しつけるな/市民団体が集会開く
- さよなら！「働きすぎ」キャンペーン/８時間働けば暮らせる社会に/アンケートに青年の悲鳴と願い
- 労働法改悪反対４０万人デモ/「反対するのはなまけもの」 大統領発言に怒り/フランス
- マイナンバーなしでも受理/年金受給者の扶養控除届/機構・国税庁など明言
- 住民「カジノいらない」/党国会議員団が愛知県調査
- 「沖縄の人と同じ思い」/新基地反対 島根の会も座り込み/辺野古
- 熊本地震/医療費免除継続を/田村貴昭議員ら 厚労省に申し入れ
- 国保「都道府県化」/保険料アップ許さぬ声を広げ
- きょうの潮流/明治初めに欧米諸国に派遣された岩倉使節団は米首都ワシントン…