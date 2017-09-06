2017年9月6日(水)
- 米国に直接対話促せ/北朝鮮危機 外相 軍事衝突の危険否定できず/衆参・閉会中審査で要求
- 無人偵察機価格２３％増 認める/防衛省 年間維持費３機１３０億円/小池書記局長が８月に文書暴露
- 豊洲移転の補正予算可決/都議会 とや議員が反対討論/都ファ･公･自･民賛成
- 安保理、北制裁に焦点/緊急会合 １１日の決議採択めざす
- 核兵器禁止 批准迫る/河野外相に伊波参院議員
- 爆音訓練 中止迫る/神奈川 米軍厚木基地に共産党・住民/はたの・大平氏らが監視
- 豊洲移転に道理なし/共産党都議団 大山幹事長が談話/都議会第２回臨時会閉会
- 竹山氏勝利で維新政治に審判を/堺市長選決起集会 小池書記局長の訴え
- 九州豪雨被害 国の支援を/半壊住宅解体も対象に/衆院災害特 田村議員 住めない世帯多い
- 九州豪雨被害 国の支援を/中小・小規模事業者の設備復旧に不可欠/衆院災害特 真島議員
- 歩道のガードレール 米軍車両がなぎ倒す/沖縄・東村
- 防災への取り組み/災害多発国の政治が問われる
- きょうの潮流/あなたの趣味は何ですか？ 読書、映画・音楽鑑賞、スポー…