2017年9月1日(金)
- 過去最大の軍事費/来年度概算要求 「ミサイル防衛」大幅増/前年度比２．５％増加
- “働き方大改悪”法案の国会提出阻止を/志位委員長が記者会見
- きょう「防災の日」 防災マップ成果と限界/福岡・朝倉 相次いだ記録的集中豪雨
- 緊急着陸 ６月にも/オスプレイ 同一機 伊江島に/沖縄県 飛行中止を要求
- 「電磁パルス弾」研究着手/防衛省概算 核爆発利用の危険
- 野党共闘発展のため 民進新代表と話し合いたい/志位氏が会見
- 北朝鮮ミサイル発射問題について/志位委員長の発言
- 日曜版９月３日号/北朝鮮は挑発やめよ/防災の日 どう備える大災害
- 豊洲論議は予算特別委で/共産党提案 与党など反対し否決/都議会本会議
- 軍事研究、多くの大学慎重/日本学術会議がリポート
- ９〜１０月 地方議員選挙/日本共産党の立候補者
- 外交解決 放棄しない/対北で米国防長官言明/トランプ氏発言受け強調
- 原発頼りでは食べていけぬ/佐賀・玄海 真島・藤野氏らに住民
- 麻生副総理の発言/国際社会に通用しない暴言だ
- きょうの潮流/東京は田端の自宅で関東大震災にあった芥川龍之介は…