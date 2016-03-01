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2017年9月1日(金)

９〜１０月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【８月２７日告示、９月３日投票】

◆埼玉県八潮市２１

　ぐんじ伶子７３現

　かの　泰司６５現

　高波ゆきお６３現

　いけや　正６７新

（前回当選４）

◆石川県羽咋（はくい）市１４

　北川まち子６４現

（前回当選１）

◆愛媛県大洲（おおず）市２１（１減）

　梅木かづこ６４現

（前回当選１）

【２９日告示、９月３日投票】

◆奈良県山添村１０

　奥谷かずお６２現

（前回当選１）

【３日告示、１０日投票】

◆北海道根室市１８

　すずき一彦５５現

　橋本りょういち４０現

（前回当選３）

◆大阪府羽曳野市１８

　若林　信一６８現

　ひろせ公代６２現

　ささい喜世子６５元

　わたなべ真千５９新

（前回当選４、現有議席３）

◆大阪府柏原（かしわら）市１６（１減）

　橋本みつお５２現

　江村じゅん４６新

（前回当選２）

【５日告示、１０日投票】

◆北海道佐呂間町１０

　ただき早苗６５現

（前回当選１）

◆東京都新島村補２

　綾　とおる６４新

（現有議席０）

◆長野県御代田（みよた）町１４

　市村千恵子６０現

（前回当選２）

◆岐阜県岐南町１０

　黒瀬やすたか６２現

（前回当選１）

◆奈良県田原本町１４

　吉田かつのり６０現

　岡本みつひろ３４新

（前回当選２）

◆沖縄県八重瀬町補４

　神谷　信夫５７新

（現有議席１）

【１０日告示、１７日投票】

◆新潟県胎内市補１

　羽田野孝子７１新

（現有議席１）

◆大阪府摂津市１９（２減）

　野口ひろし６７現

　安藤かおる５４現

　ひろ　　豊４３現

　増永　わき５８現

（前回当選５）

◆大阪府阪南市１４（２減）

　大脇けんご６１現

　河合まゆみ５９新

（前回当選２）

【１２日告示、１７日投票】

◆秋田県美郷（みさと）町１６（２減）

　泉　みわこ６３現

（前回当選２）

◆長野県麻績（おみ）村８

　塚原としひこ６４現

（前回当選１）

◆静岡県長泉町１６

　福田あきら６２新

（前回当選１、現有議席０）

◆鹿児島県屋久島町１６

　渡辺ひろゆき７０現

　松田　　正６７新

（前回当選１）

【１５日告示、２４日投票】

◆堺市南区補１

　堀内まさお６７新

◆堺市西区補１

　吉岡たかよし５９新

（同市の現有議席は６）

【１７日告示、２４日投票】

◆秋田県大仙（だいせん）市２８

　佐藤ふみこ６３現

　藤田かずひさ６８現

（前回当選２）

◆岐阜県海津市１５

　松岡ただし４１新

（前回当選１）

◆岐阜県本巣市１６（２減）

　沢村ひとし６６新

（前回当選１）

◆岡山県総社（そうじゃ）市２２（２減）

　難波　正吾７０現

　なかだち幸弘６３新

（前回当選２）

◆宮崎県えびの市１５

　西原　政文６２現

（前回当選１）

【１９日告示、２４日投票】

◆神奈川県箱根町１４

　山田　和江６５現

（前回当選１）

◆神奈川県真鶴（まなづる）町１１

　黒岩のり子７１現

（前回当選１）

◆長野県高山村１２

　畔上　孝一７３現

　湯本　辰雄６５新

（前回当選２）

◆大阪府豊能町１２（２減）

　高尾　靖子７３現

（前回当選１）

◆福岡県久山町１０

　本田　　光７２現

（前回当選１）

【２２日告示、１０月１日投票】

◆岡山市中区補１

　池橋　陽子４２新

（同市の現有議席は５）

【２４日告示、１０月１日投票】

◆岩手県一関市３０

　菊地　善孝６３現

　藤野　秋男６２現

　石山　　健７３現

　岡田もとみ５４現

　菅野　恒信７２現

（前回当選５）

◆石川県加賀市１８（２減）

　新後ゆき子６８現

（前回当選１）

◆京都府長岡京市２４

　はまの利夫６８現

　たけやま彩子４６現

　小原　明大４０現

　すみだ初恵６７現

　二階堂けいこ６４新

　ヒロガキ栄治４０新

（前回当選５、現有議席６）

◆鳥取県倉吉市１７

　佐藤ひろひで６４現

（前回当選１）

◆山口県山陽小野田市２２

　中島　好人６６現

　山田　伸幸５９現

　寺岡　俊昭４９新

（前回当選３）

【２６日告示、１０月１日投票】

◆群馬県玉村町１３（３減）

　宇津木はるのぶ７０現

（前回当選１）

◆山梨県富士河口湖町１６（２減）

　山下としお３９現

（前回当選１）

◆静岡県川根本町１２

　渡辺ひさやす６６新

（前回当選１）

◆富山県上市町１２

　碓井　憲夫７０現

　山崎美保子６９新

（前回当選１）

◆鳥取県北栄町１５

　長谷川昭二６２現

（前回当選１）

◆熊本県長洲町１４

　大森ひでひさ６６現

（前回当選１）

【３日告示、８日投票】

◆埼玉県小鹿野町１２（２減）

　出浦　正夫７０現

（前回当選１）

◆高知県佐川町１４

　橋元　陽一６７新

（前回当選１、現有議席Ｏ）

【８日告示、１５日投票】

◆秋田県由利本荘（ゆりほんじょう）市２６

　佐々木りゅう一６９現

（前回当選１）

◆秋田県横手（よこて）市２６

　たつみ万千子６７現

　鈴木カツオ７４元

（前回当選２）

◆山形県鶴岡市３２

　加藤こういち６４現

　菅井いわお４９現

　長谷川つよし３９新

　山田まもる５５新

　坂本まさえ５３新

（前回当選４）

◆長野県安曇野（あづみの）市２２（３減）

　いがり久美子６６現

　井出　勝正６７現

　うすい泰彦６２新

（前回当選３）

◆島根県浜田市２４

　西村　けん６６現

（前回当選１）

◆佐賀市３６

　中山　重俊６９現

　池ｱもとこ４７新

（前回当選２）

【１０日告示、１５日投票】

◆北海道八雲町１６

　さとうとも子５４現

　よこた喜世志５６現

（前回当選２）

◆富山県入善町１４

　松田　俊弘６０現

　井田　義孝４８現

（前回当選１、現有議席２）

【１３日告示、２２日投票】

◆川崎市川崎区補１

　後藤まさみ５０新

（同市の現有議席は１１）

【１５日告示、２２日投票】

◆秋田県湯沢（ゆざわ）市１８（４減）

　宮原　　晃５９現

　半田　孝子６３現

　藤岡　庄一６０現

　沼倉　貞夫６５元

（前回当選４）

◆新潟県南魚沼市２２（４減）

　岡村　雅夫６６現

　田村　真一５７現

　中沢　道夫６１現

（前回当選２、現有議席３）

◆富山県高岡市２７（３減）

　金平　直巳６８現

　高瀬あつこ５５新

（前回当選１）

◆石川県七尾市１８（４減）

　いそがい和典６７現

（前回当選１）

◆石川県能美市１８

　近藤けい子６９現

　佐伯ふみ子６７新

（前回当選２、現有議席１）

◆静岡県牧之原市１６

　藤野まもる６４現

（前回当選１）

◆三重県志摩市２０

　坂口ひろし６１現

（前回当選１）

◆滋賀県甲賀（こうか）市２４（３減）

　山岡　光広６５現

　小西喜代次６７現

　岡田　重美５６新

　加藤　恵子６９新

（前回当選３）

◆滋賀県野洲（やす）市１８（２減）

　野並　享子６８現

　東郷　正明６５現

　工藤　義明６６新

（前回当選３）

◆滋賀県湖南市１８

　松井　圭子５０現

　立入　善治６５現

（前回当選２）

◆滋賀県東近江市２５

　田郷　　正６６現

　山中　一志５８現

（前回当選３）

◆滋賀県米原（まいばら）市１８（２減）

　藤田　正雄６５現

　山脇　正孝６３新

　近藤　康雄７３新

（前回当選３）

◆兵庫県朝来（あさご）市１８

　鈴木いつろう６０現

　岡田かずゆき６２現

（前回当選２）

◆奈良県葛城市１５

　谷原　一安６２新

（前回当選１）

◆長崎県平戸市１８（２減）

　山ｱ　一洋６０現

（前回当選１）

◆熊本県玉名市２２（２減）

　前田まさはる６３現

（前回当選１）

◆大分県由布市２０（２減）

　工藤しゅんじ６８現

（前回当選１）

【１７日告示、２２日投票】

◆山梨県身延（みのぶ）町１４

　渡辺ふみ子６４現

（前回当選１）

◆愛知県大口町補１

　えばた満世志６２元

（現有議席１）

◆島根県吉賀町１２

　ふじます正夫６０現

（前回当選１）

◆徳島県那賀町１４（２減）

　大沢ふさじ８１現

　にい　敏弘６５現

（前回当選２）

【２２日告示、２９日投票】

◆山形県酒田市２８

　斎藤ひろし５７現

　市原　栄子５６現

（前回当選２）

◆愛知県新城（しんしろ）市１８

　浅尾ようへい４０現

　川合まもる６４新

（前回当選１）

◆三重県伊勢市２６（２減）

　黒木きよはる６３現

　楠木ひろひこ６３現

（前回当選２）

◆長野市補３

　竹内　　茂６４新

（現有議席６）

◆兵庫県豊岡市２４

　村岡　峰男６９現

　上田とも子６７現

　おくむら忠俊７０現（推薦）

（前回当選４、現有議席３）

◆兵庫県西脇市１６

　寺北　建樹６８現

（前回当選１）

◆兵庫県南あわじ市１８

　えびす智彦６０現

　吉田よし子６７現

（前回当選２）

◆島根県安来（やすぎ）市２１

　原田きよ子６５現

　向田さとし６１現

（前回当選１、現有議席２）

◆長崎県雲仙市１９（２減）

　上田　　篤６０現

（前回当選１）

◆鹿児島県いちき串木野市１６（２減）

　福田みちよ７１現

（前回当選１）

【２４日告示、２９日投票】

◆長野県長和（ながわ）町１０（２減）

　田福こうき６６新

（前回当選１）

◆兵庫県新温泉町１６

　谷口いさお６４現

　中井じろう６７現

（前回当選２）



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