2017年8月23日(水)
- ジュゴン訴訟 原告主張認める/米控訴裁が地裁に差し戻し/「勝訴だ」沖縄訪米団歓迎の声
- 岩国移駐後も「厚木使う」/米海軍 岩国基地の過密化背景に
- 韓国首相 対北朝鮮 共同の努力を/志位声明「大事な提起」/日韓・韓日議連 合同幹事会開く
- 堺市長選 来月１０日告示 市民アンケートに返信１．２万通/「大阪都」・カジノに６割反対
- 日本・ベトナム両共産党/第７回理論会談開催へ/２６日から東京で
- 仙台市 郡新市長が初登庁/市民ら数百人出迎え
- 高江着陸帯 異常な騒音激化/住民「運用やめよ」/防衛省へ申し入れ
- 基地問題の実態訴え/沖縄訪米団 議員事務所で懇談
- 都議会、２８日から臨時会/大山氏「審議に十分な会期を」
- 銀行カードローンで自己破産続出/高まる批判 規制求める声
- 変形労働に法逸脱/残業代減額されたヤマト元運転手/厚労省に是正指導要請
- 「加計」獣医学部認可するな/“選定経緯検証を” 国に党愛媛県委要請
- 朝鮮半島 戦場にしないで/国会前 宗教者・市民が集会/井上議員あいさつ
- 豪雨災害の対策/従来の発想超えた支援・備えを
- きょうの潮流/「それは、一度見たあとでは決して見紛（まが）うことのない特徴の…