2017年8月2日(水)
８〜９月 地方議員選挙 下
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【９月３日告示、１０日投票】
◆北海道根室市１８
鈴木 一彦５５現
橋本 竜一４０現
（前回当選３）
【５日告示、１０日投票】
◆北海道佐呂間町１０
但木 早苗６５現
（前回当選１）
【１２日告示、１７日投票】
◆秋田県美郷（みさと）町１８（２減）
泉 みわこ６３現
（前回当選２）
◆長野県麻績（おみ）村８
塚原 利彦６４現
（前回当選１）
◆静岡県長泉町１６
福田 明６２新
（現有議席０）
◆鹿児島県屋久島町１６
渡辺ひろゆき７０現
松田 正６６新
（前回当選１）
【１５日告示、２４日投票】
◆堺市南区補１
堀内まさお６７新
（同市の現有議席は６）
【１７日告示、２４日投票】
◆秋田県大仙（だいせん）市２８
佐藤ふみこ６３現
藤田かずひさ６８現
（前回当選２）
◆岐阜県海津市１５
松岡ただし４１新
（前回当選１）
◆岐阜県本巣市１６（２減）
沢村ひとし６６新
（前回当選１）
◆岡山県総社（そうじゃ）市２２（２減）
難波 正吾７０現
なかだち幸弘６３新
（前回当選２）
◆宮崎県えびの市１５
西原 政文６２現
（前回当選１）
【１９日告示、２４日投票】
◆神奈川県箱根町１４
山田 和江６５現
（前回当選１）
◆神奈川県真鶴（まなづる）町１１
黒岩のり子７１現
（前回当選１）
◆大阪府豊能町１２（２減）
高尾 靖子７３現
（前回当選１）
◆福岡県久山町１０
本田 光７２現
（前回当選１）
【２２日告示、１０月１日投票】
◆岡山市中区補１
池橋 陽子４２新
（同市の現有議席は５）
【２４日告示、１０月１日投票】
◆岩手県一関市３０
菊地 善孝６３現
藤野 秋男６２現
石山 健７３現
岡田もとみ５４現
菅野 恒信７２現
（前回当選５）
◆石川県加賀市１８（２減）
新後ゆき子６８現
（前回当選１）
◆京都府長岡京市２４
はまの利夫６８現
たけやま彩子４６現
小原 明大４０現
すみだ初恵６７現
二階堂けいこ６４新
ヒロガキ栄治４０新
(前回当選5､現有議席6)
◆鳥取県倉吉市１７
佐藤ひろひで６４現
（前回当選１）
◆山口県山陽小野田市２２
中島 好人６６現
山田 伸幸５９現
寺岡 俊昭４９新
（前回当選３）
【２６日告示、１０月１日投票】
◆群馬県玉村町１６
宇津木はるのぶ７０現
（前回当選１）
◆山梨県富士河口湖町１６（２減）
山下としお３８現
（前回当選１）
◆静岡県川根本町１２
渡辺ひさやす６６新
（前回当選１）
◆富山県上市町１２
碓井 憲夫７０現
山崎美保子６９新
（前回当選１）
◆鳥取県北栄町１５
長谷川正治６２現
（前回当選１）
◆熊本県長洲町１４
大森ひでひさ６６現
（前回当選１）