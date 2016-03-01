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2017年8月2日(水)

８〜９月　地方議員選挙　下

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【９月３日告示、１０日投票】

◆北海道根室市１８

　鈴木　一彦５５現

　橋本　竜一４０現

　（前回当選３）

【５日告示、１０日投票】

◆北海道佐呂間町１０

　但木　早苗６５現

　（前回当選１）

【１２日告示、１７日投票】

◆秋田県美郷（みさと）町１８（２減）

　泉　みわこ６３現

　（前回当選２）

◆長野県麻績（おみ）村８

　塚原　利彦６４現

　（前回当選１）

◆静岡県長泉町１６

　福田　　明６２新

　（現有議席０）

◆鹿児島県屋久島町１６

　渡辺ひろゆき７０現

　松田　　正６６新

　（前回当選１）

【１５日告示、２４日投票】

◆堺市南区補１

　堀内まさお６７新

　（同市の現有議席は６）

【１７日告示、２４日投票】

◆秋田県大仙（だいせん）市２８

　佐藤ふみこ６３現

　藤田かずひさ６８現

　（前回当選２）

◆岐阜県海津市１５

　松岡ただし４１新

　（前回当選１）

◆岐阜県本巣市１６（２減）

　沢村ひとし６６新

　（前回当選１）

◆岡山県総社（そうじゃ）市２２（２減）

　難波　正吾７０現

　なかだち幸弘６３新

　（前回当選２）

◆宮崎県えびの市１５

　西原　政文６２現

　（前回当選１）

【１９日告示、２４日投票】

◆神奈川県箱根町１４

　山田　和江６５現

　（前回当選１）

◆神奈川県真鶴（まなづる）町１１

　黒岩のり子７１現

　（前回当選１）

◆大阪府豊能町１２（２減）

　高尾　靖子７３現

　（前回当選１）

◆福岡県久山町１０

　本田　　光７２現

　（前回当選１）

【２２日告示、１０月１日投票】

◆岡山市中区補１

　池橋　陽子４２新

　（同市の現有議席は５）

【２４日告示、１０月１日投票】

◆岩手県一関市３０

　菊地　善孝６３現

　藤野　秋男６２現

　石山　　健７３現

　岡田もとみ５４現

　菅野　恒信７２現

　（前回当選５）

◆石川県加賀市１８（２減）

　新後ゆき子６８現

　（前回当選１）

◆京都府長岡京市２４

　はまの利夫６８現

　たけやま彩子４６現

　小原　明大４０現

　すみだ初恵６７現

　二階堂けいこ６４新

　ヒロガキ栄治４０新

　(前回当選5､現有議席6)

◆鳥取県倉吉市１７

　佐藤ひろひで６４現

　（前回当選１）

◆山口県山陽小野田市２２

　中島　好人６６現

　山田　伸幸５９現

　寺岡　俊昭４９新

　（前回当選３）

【２６日告示、１０月１日投票】

◆群馬県玉村町１６

　宇津木はるのぶ７０現

　（前回当選１）

◆山梨県富士河口湖町１６（２減）

　山下としお３８現

　（前回当選１）

◆静岡県川根本町１２

　渡辺ひさやす６６新

　（前回当選１）

◆富山県上市町１２

　碓井　憲夫７０現

　山崎美保子６９新

　（前回当選１）

◆鳥取県北栄町１５

　長谷川正治６２現

　（前回当選１）

◆熊本県長洲町１４

　大森ひでひさ６６現

　（前回当選１）



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