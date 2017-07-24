2017年7月24日(月)
- 仙台市長に郡氏/野党と市民 共同の勝利 都議選に続き自民が敗北
- 安倍政権への怒り示した/仙台市長選 小池書記局長がコメント
- 横浜市長選 伊藤候補必勝へ共同演説/横浜駅前 小池書記局長が訴え
- 希望捨てない 国は支援を/九州豪雨 泥に覆われた自宅・畑/福岡・朝倉市 杷木地区
- 『資本論』刊行１５０年 現在の資本主義は/マルクスの目 どう見える/来月から 不破社研所長が連載します
- 南スーダン・陸自日報問題/安倍首相こそ大元凶
- キプロス勤労人民進歩党のキプリアヌ書記長と緒方副委員長が会談/核兵器禁止、外国基地撤去、脱原発で共同を確認
- 核兵器禁止条約 賛成した１２２カ国/非核地帯を中心に国連加盟国の３分の２
- 国民の声が生きる政治を 共産党が集い・講演会/奈良・山添 市田氏
- 国民の声が生きる政治を 共産党が集い・講演会/佐賀市 吉良氏
- 大和堆での操業、安全に/藤野議員、石川県漁協と懇談
- エルサレムで緊張激化/旧市街のモスクめぐり/国連安保理が協議へ
- 東京五輪まで３年/誠実で簡素な大会準備に徹し
- きょうの潮流/巨大なクレーンが立ち並び、広大な敷地のあち…