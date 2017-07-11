2017年7月11日(火)
- 加計で決まりのプロセス 前川前次官「背景に官邸の動き」/閉会中審査 宮本岳・田村智両議員が質問
- 首相出席の集中審議・関係者の証人喚問を/加計疑惑 小池書記局長が会見
- 那覇市議選 共産党７議席に躍進/都議選に続き安倍政権・自民に審判
- 業者の絆で声上げ再建を/福岡・朝倉 真島・仁比議員が調査
- 安倍内閣支持率 過去最低３０％台/各世論調査
- 政治姿勢への不信表れ/安倍政権の低支持率 小池書記局長が指摘
- 選挙協力協議 速やかに/次期衆院選へ小池氏表明
- 沖縄・嘉手納基地司令官交代式/地元首長 抗議の欠席
- 加計疑惑深まる/政府の否定 根拠なし/閉会中審査 前川氏証言
- 森友・加計疑惑究明せよ/総がかり行動実行委 国会前で抗議
- カジノ反対の横浜市政実現を/市民が集会・行進/伊藤氏あいさつ
- 海保が燃料投棄捜査/赤嶺議員に沖縄防衛局報告
- 憲法を無傷で次世代に/共同センター「９の日」行動
- ＴＰＰ・日欧ＥＰＡ集会/影響評価せず「大枠合意」/市民と野党 安倍政権の対応批判
- 「こんな人たち」発言、黙っていられない/私は普通の学生、みんなも同じ。/安倍政権の退陣求める集会
- イラクがモスル「解放」宣言/復興・帰還 問題は山積/米は対ＩＳ空爆継続
- 「慰安婦」博物館建設へ/韓国 女性家族相 被害者と懇談
- ＴＰＰも日欧ＥＰＡも反対/官邸前 「生業奪うな」訴え
- 「共謀罪」法の施行/違憲の法律は廃止こそが必要
- きょうの潮流/福島原発事故から６年４カ月。昨日、新しく就任した東京電…