2017年7月7日(金)
- 九州豪雨 死者３人、不明１９人/道路寸断、孤立する住民も/４５万人に一時 避難指示
- 九州豪雨 田村貴昭、真島、仁比氏 現地入り/被害調査、被災者の要望聞く
- 志位委員長、「国連会議」に出席/元上級代表・キューバ軍縮大使と会談
- 核兵器禁止条約/最終案で大筋合意/議長、きょう採択の意向
- 「九州大水害対策本部」を設置 党国会議員団
- 日欧ＥＰＡ「大枠合意」/チーズ多くで関税撤廃/日本車関税は７年で
- 日曜版９日号/共産党１９議席に躍進 都議選大特集/藤井聡太四段が登場
- 奈良から政治の流れ変えよう/安倍暴走にレッドカード/暮らしと古都の景観守る共産党勝利を/市長・市議選 小池書記局長訴え
- 辺野古ゲート前座り込み３年/たたかいさらに広げよう/オール沖縄の底力で新基地阻止
- 核兵器禁止条約交渉会議/採択に向け議論大詰め/藤森さん傍聴 「核なき世界へ確信」
- 築地の保存活用要請/国際学術組織 建築史的に価値
- 「賃金・単価あげろ」/全建総連 中央総決起集会に３６００人/ゼネコン最高益 労働者に回せ
- 均等待遇実現へ全力/郵政産業ユニオンが大会
- グローバル連帯サミット開催/Ｇ２０に市民ら代案議論/公正で民主的な世界を/ドイツ
- 「慰安婦」資料に“強制連行”/「ご指摘のような記述」/紙氏質問主意書に政府回答
- 怖い 帰宅できない/九州豪雨 被災住民、募る不安/田村議員ら 福岡・添田町
- 豪雨被害調査/真島議員ら 福岡・朝倉
- 豪雨被害調査/仁比議員ら 大分・日田
- 新基地批判 処分は不当/沖縄県国公が抗議集会
- 盧溝橋事件８０年/侵略と戦争の歴史繰り返すな
- きょうの潮流/大学で歴史を教える丸浜昭さんは最初の授業でアンケートを…