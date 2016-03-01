2017年7月1日(土)
７〜８月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【６月２５日告示、７月２日投票】
◆兵庫県淡路市１８
かまづか聡３９現
岡田のりお５６新
（前回当選２）
【７月２日告示、９日投票】
◆奈良県奈良市３９
山口ひろし５２現
北村たくや４７現
松岡かつひこ６２現
井上まさひろ６３現
山本 直子５７現
小川 正一６１現
白川ケンタロー３４現
（前回当選７）
◆沖縄県那覇市４０
フルゲン茂治６４現
ワク川朝渉５６現
我如古イチロー５９現
マエダちひろ４５現
上原やすお５８新
宮里ノボル６９新
西中間ヒサエ４３新
（前回当選６、現有議席４）
【４日告示、９日投票】
◆長野県高森町１４（１減）
小平 芳幸６０現
北沢 幸保６８新
原 敏明６４新
（前回当選２）
【１６日告示、２３日投票】
◆埼玉県三郷市２４
いなば春男６９現
工藤ちか子５５現
さとうともひと３７新
深川ともか３５新
（前回当選４、現有議席３）
◆三重県松阪市２８
久松みちお６４現
くりたに建一郎６８新
とのむら峰代５４新
（前回当選３）
【１８日告示、２３日投票】
◆島根県飯南町１０
いとう好晴６５現
（前回当選１）
◆島根県美郷町１２
中原 保彦７５新
（前回当選０）
【２３日告示、３０日投票】
◆長崎県壱岐（いき）市１６
山口よしひで６３新
（前回当選０）
【３０日告示、８月６日投票】
◆愛媛県八幡浜市１６
遠藤 あや４７新
（前回当選１、現有議席０）
【８月１日告示、６日投票】
◆和歌山県印南町１２
榎本 一平５８現
（前回当選１）
【２０日告示、２７日投票】
◆愛媛県宇和島市２４（２減）
さかお 真６８現
（前回当選１）
◆熊本県八代市２８（４減）
はしもと徳一郎４８新
（前回当選１）
【２７日告示、９月３日投票】
◆埼玉県八潮市２１
ぐんじ伶子７３現
かの 泰司６５現
たかなみ幸雄６３現
いけや 正６７新
（前回当選４）
◆石川県羽咋（はくい）市１４
北川まち子６４現
（前回当選１）
◆愛媛県大洲市２１（１減）
梅木かづこ６４現
（前回当選１）
【２９日告示、９月３日投票】
◆奈良県山添村１０
奥谷かずお６２現
（前回当選１）
※７月２日投票の東京都議選候補者はあす付掲載