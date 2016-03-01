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2017年7月1日(土)

７〜８月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【６月２５日告示、７月２日投票】

◆兵庫県淡路市１８

　かまづか聡３９現

　岡田のりお５６新

　（前回当選２）

【７月２日告示、９日投票】

◆奈良県奈良市３９

　山口ひろし５２現

　北村たくや４７現

　松岡かつひこ６２現

　井上まさひろ６３現

　山本　直子５７現

　小川　正一６１現

　白川ケンタロー３４現

　（前回当選７）

◆沖縄県那覇市４０

　フルゲン茂治６４現

　ワク川朝渉５６現

　我如古イチロー５９現

　マエダちひろ４５現

　上原やすお５８新

　宮里ノボル６９新

　西中間ヒサエ４３新

　（前回当選６、現有議席４）

【４日告示、９日投票】

◆長野県高森町１４（１減）

　小平　芳幸６０現

　北沢　幸保６８新

　原　　敏明６４新

　（前回当選２）

【１６日告示、２３日投票】

◆埼玉県三郷市２４

　いなば春男６９現

　工藤ちか子５５現

　さとうともひと３７新

　深川ともか３５新

　（前回当選４、現有議席３）

◆三重県松阪市２８

　久松みちお６４現

　くりたに建一郎６８新

　とのむら峰代５４新

　（前回当選３）

【１８日告示、２３日投票】

◆島根県飯南町１０

　いとう好晴６５現

　（前回当選１）

◆島根県美郷町１２

　中原　保彦７５新

　（前回当選０）

【２３日告示、３０日投票】

◆長崎県壱岐（いき）市１６

　山口よしひで６３新

　（前回当選０）

【３０日告示、８月６日投票】

◆愛媛県八幡浜市１６

　遠藤　あや４７新

　（前回当選１、現有議席０）

【８月１日告示、６日投票】

◆和歌山県印南町１２

　榎本　一平５８現

　（前回当選１）

【２０日告示、２７日投票】

◆愛媛県宇和島市２４（２減）

　さかお　真６８現

　（前回当選１）

◆熊本県八代市２８（４減）

　はしもと徳一郎４８新

　（前回当選１）

【２７日告示、９月３日投票】

◆埼玉県八潮市２１

　ぐんじ伶子７３現

　かの　泰司６５現

　たかなみ幸雄６３現

　いけや　正６７新

　（前回当選４）

◆石川県羽咋（はくい）市１４

　北川まち子６４現

　（前回当選１）

◆愛媛県大洲市２１（１減）

　梅木かづこ６４現

　（前回当選１）

【２９日告示、９月３日投票】

◆奈良県山添村１０

　奥谷かずお６２現

　（前回当選１）

　※７月２日投票の東京都議選候補者はあす付掲載



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