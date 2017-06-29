2017年6月29日(木)
- 都議選 一票争う大激戦 志位委員長街頭で訴え/自公とのつばぜり合い勝ち抜こう
- 稲田防衛相ただちに罷免を/４野党国対委員長が一致
- 稲田防衛相罷免を 志位委員長、会見で表明
- 「完全廃絶」条項を追加/核兵器禁止条約国連会議 改定草案議論始まる
- 都議選ドキュメント/「共産躍進」 市民がコール/“自民はおかしい”
- 国政も自衛隊も私物化安倍政権は退場を/東村山・板橋・江戸川 小池書記局長訴え
- 安倍政権の劣化象徴/「自衛隊としてお願い」 稲田防衛相発言/中立性侵し社会の脅威
- 日曜版２日号/都議選総力特集 「今度は共産党」/冨士眞奈美さん・降旗康男さんがエール
- 団地に響く訴え/市田副委員長演説「わかりやすい」
- 生放送！とことん共産党/仲卸の信頼こそ築地ブランド/豊洲移転進めた自公と対決/田村、中澤氏語る
- 辺野古工事阻止へ決意/沖縄県議会 差し止め訴訟で翁長知事
- 大激動のいま 「赤旗」の役割/タブー恐れずに追及/調査報道
- 都議選 政党カー同乗記/子ども連れの女性「ＳＮＳで拡散します。陰ながら応援しています」/国会議員３５人フル回転 広い世代から声援が
- 都ファ候補者 自民出身１２人
- 時給１５００円 家賃軽減 脱ブラック労働/若者の願い託せる党は/「エキタス」 各党に公開質問
- 共産党の若者向け政策「四つの東京プロジェクト」（要旨）
- 全希望者を地上勤務に/ＪＡＬマタハラ裁判 勝利和解
- 賃金減額撤回で和解/日本ＩＢＭ 差額・遅延損害も支払い
- 加計学園、パー券購入か/下村元文科相 収支記載なし/『文春』報道
- 稲田氏、自衛隊発言/実力組織を選挙利用する異常
- きょうの潮流/最近聞いた同じ言葉が心に残りました。「堂々…