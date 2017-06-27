2017年6月27日(火)
- 激変の情勢にふさわしい活動で、残る１週間大奮闘を/都議選 全都活動者会議 志位委員長が激励
- 核兵器禁止条約 志位委員長、国連会議に出席へ/都議選後、来月５日出発
- 都議選 大激戦制しダブル議席を/大田区で志位委員長訴え
- 精神医療の危機考える/精神保健福祉法改定案 廃案求め集会
- 市民と力合わせ猛追/中野区（定数３） 浦野候補
- 首相に憲法語る資格なし/小池書記局長が会見
- 立憲デモクラシーの会が声明/強権的国会運営 国民無視の暴挙
- 安倍政権に厳しいおきゅうを/練馬 小池書記局長、とや候補応援
- 市田氏、おりかさ候補勝利訴え/渋谷 連合組合員も「共産党支持」
- 情勢の変化 本物に/全国革新懇が代表世話人会
- 生放送！とことん共産党/保育園増 都議団の奮闘/吉良さんと子育て中のママ語る
- 大激動のいま 「赤旗」の役割/国際報道/社会動かす世界の若者
- 老朽原発閉鎖求め/ベルギー ５万人が人間の鎖/オランダ―ドイツまで９０キロ
- 築地居ながら再生は可能/東京電機大学名誉教授 今川憲英さんに聞く/豊洲移転には反対です
- 首相の改憲案発言/都議選での改憲許さぬ審判を
- きょうの潮流/「行き詰まりだ」。米上院軍事委員会の冒頭、…