2017年6月13日(火)
- 会期末国会 加計問題 最優先に/「共謀罪廃案求める」 ４野党国対委員長会談で確認
- 若者ら「未来に関わる」/渋谷駅ハチ公前で「共謀罪ノー」訴え
- 辺野古６工事 受注業者７割に天下り/防衛省・自衛隊ＯＢ２２人/笠井議員が調査
- 豊洲追加策を強行決定/都専門家会議 汚染残る前提
- 「共謀罪」阻止に手段尽くす/小池氏会見 加計・森友疑惑の解明最優先
- 「東京裁判史観の克服」主張/稲田防衛相が雑誌に寄稿
- 終盤国会 「野党は連携してたたかう」/ＮＨＫ「日曜討論」 小池氏が表明
- 原発集中立地批判も/衆院原子力特 専門家が助言
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- まちと住環境守ろう/共産党 京都で集い 「民泊」問題を考える/穀田議員が報告
- 都議選―くらしの現場から/葛飾区 団地跡地に特養ホーム/住民運動で前進/共産党の都有地活用提案 生きる
- 「共謀罪」反対署名１５３万超/「この声を受け止めるべき」/総がかり 共謀罪ＮＯ！ 両実行委が会見
- オスプレイ緊急着陸/奄美空港に事前連絡なしで 鹿児島
- 核兵器禁止条約/世界の流れ発展させて実現を
- きょうの潮流/二つの主張が真っ向から対立する。こんなとき、米国の独立…