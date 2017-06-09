2017年6月9日(金)
- 憲法９条改悪反対で一致/「共謀罪」廃案、加計・森友疑惑の徹底究明を/４野党党首会談
- 日本被団協が志位委員長に要請・懇談/被爆者の運動が世界を変えた
- 友人の集まり 「共謀罪」対象/「組織的犯罪集団」 要件極めて曖昧/参院委で山添議員
- 豊洲移転おかしい 安倍内閣ひどい/共産党ポスター 次々ＯＫ/江東区
- 国民主権は憲法の核心/赤嶺・大平氏が自由討論/衆院憲法審査会
- 公選法改正 地方選ビラ解禁へ/穀田氏「選挙公報活用を」/衆院倫選特委
- 加計疑惑 新たな問題次々/今治での獣医学部新設 提案前から官邸関与/野党議員追及
- 「今治を成功モデルに」山本氏答弁/田村智氏が矛盾追及
- 志位委員長がキューバ大使と懇談
- 都議選 共産党が若者政策/東京都委発表
- 戦争法具体化を批判/吉良氏 １５年度決算に反対討論/参院本会議
- 大手損保が「乗合」拒否/営業の自由侵害と告発/参院委で大門氏
- 瀬戸石ダム水害危険/山下氏“堆砂除去早急に”
- 風営法の見直し迫る/辰巳氏が不当摘発を批判
- 住民の異議に答えよ/リニア工事計画で本村氏
- 化審法緩和案に反対/真島氏“事前審査に穴”
- 緊迫「共謀罪」法案/力を合わせて４度の廃案必ず
- きょうの潮流/「核兵器のない世界の扉を開く歴史をみたい。新しい条約を…