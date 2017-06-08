2017年6月8日(木)
- 辺野古工事 差し止め訴訟へ/翁長沖縄県知事が表明 “違法な岩礁破砕させない”
- 世論と運動で政権退陣に/国会前行動
- 作業員 肺から２．２万ベクレル/原子力機構 プルトニウムなどで内部被ばく
- 核兵器禁止条約交渉会議 第２会期/国連 前半の日程公表 １７日、開催支持のデモ
- 法務委員長解任案を否決/参院本会議 仁比議員が賛成討論
- 天皇退位法案を可決/参院委 小池氏 自由闊達な議論こそ
- 区割り改定法案可決/参院倫選委 山下氏 定数削減を批判
- 国政も都政も、共産党躍進で転換/小池書記局長「原さん必ず」/東京・北多摩４区
- 世界の人々、国と共同/核兵器禁止条約の実現訴え 日弁連シンポ
- 浜渦氏らの偽証告発を議決/豊洲移転問題 百条委報告書も/そね・尾崎氏賛成 都議会最終日
- 刑法改正案 被害者守る社会に/池内氏主張 性犯罪規定見直し/衆院委で可決
- 企業に公共データ/改定企業立地促進法 共産党反対/辰巳氏
- 象牙取引規制ぜひ/国際制約受け日本国内も/武田氏
- 保護児童にケアを/母親へのＤＶ被害、心に傷/堀内氏
- 核兵器廃絶までヒバクシャ署名広く/憲法と平和守る運動すすめる/被団協総会が閉幕
- 国と東電は責任果たせ/原発なくす全国連絡会 署名１８万人分提出
- 公害被害者の命・暮らし守れ/総行動 政府交渉・デモ
- 賃金不払い・運転日報改ざん疑い/運輸業界に対策急げ/衆院国交委で清水議員要求
- 水俣病被害者すべて救済を/市田・武田・仁比各氏 患者会が要望/国会議員要請
- 原発の集中立地/「事故連鎖」の危険を直視せよ
- きょうの潮流/私たちがふだん歩くのはアスファルトの上で…