2017年6月6日(火)
- 「加計」のため京産大外しか/獣医学部新設 必要な聞き取りせず 宮本徹議員が指摘
- 警察の市民監視 野放し/「共謀罪」 予防の名で日常侵す 仁比議員が批判
- 「共謀罪」 表現の自由脅かす/「国際ペン」 反対の声明
- 首相の答弁拒否、傲慢/加計疑惑で小池書記局長が批判 国会内で会見
- 論戦ハイライト/「加計学園」問題 “京産大外し”で開学スケジュール/首相の「意向」疑惑追及/衆院決算行政監視委で宮本徹議員
- 「共謀罪」法案 環境・人権団体も実態監視の危険/政府の「隠れ蓑」答弁追及/参院決算委員会で仁比議員
- 豊洲移転なら赤字１兆円/市場チーム報告案「築地の価値高い」
- 営農の支援こそ必要/紙氏、農工法改定で指摘
- 玄海再稼働許されず/真島氏「自治体の同意ない」
- 需給の安定を損なう/畠山氏、畜産法改定案に反対
- 貸付額の総量規制を/大門氏、銀行カードローンただす
- 産後ケアなど求める/高橋氏、児童福祉法改正案で
- 和解内容個別徹底を/倉林氏、アスベスト訴訟で
- 過労死ライン残業容認/労働政策審議会が建議
- 食の安全・安心 築地で/豊洲移転中止署名 都に/第３回提出 ４万７千人超に
- 組織委・国は負担増を/里吉都議 五輪の都外仮設費で/都議会委
- 「共謀罪」廃案しかない/官邸前抗議 雨の中 響くコール
- 「加計」国会質疑/安倍首相の責任は、明らかだ
- きょうの潮流/関西電力が福井県の高浜原発３号機をきょう…