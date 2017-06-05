2017年6月5日(月)
- 街頭演説が熱い 聴衆の輪みるみる この期待必ず議席へ/町田で志位委員長訴え
- 「加計」疑惑・「共謀罪」テレビ討論/小池書記局長、笠井政策委員長
- 共闘の力で憲法守る/「オール埼玉総行動」１万３０００人集い
- 「共謀罪」 参院委審議始まったが…/危険・破たん いっそう明るみに
- 町田で初の党議席誕生を/東京都議選 志位委員長・池川予定候補が訴え
- 今週の国会/「共謀罪」法案 与党、会期内成立狙う/深まる加計学園疑惑
- 市民と野党の共闘で市長選、総選挙勝利を/仙台 小池書記局長が訴え
- ＮＨＫ「日曜討論」 笠井政策委員長の発言
- 「敵基地攻撃能力」/自民 保持を主張/公明 容認へ踏み込む/日曜討論
- 被爆国の役割と逆行/井上議員 印に原発輸出の矛盾
- 大手船社誘致ありき/大門議員 港湾利用公平性守れ
- なんだっけ/国連の「特別報告者」って？
- 刑法改正案/池内議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 小選挙区制廃止せよ/区割り改定法案 塩川氏求める
- 希望者全員に実施を/沖縄戦遺骨ＤＮＡ鑑定 赤嶺氏要求
- 「酪農不安定化法だ」/畜安法改定案で参考人 畠山氏質問
- 転借業に法規制必要/オーナーに不利益契約 本村氏告発
- 主権守る領土交渉に/日ロ共同経済活動協議 紙氏訴え
- ロシア疑惑の真相解明を/全米でデモ「傍観者ではない」
- 都政学ぶ「大演説会」与野党代表が参加/豊洲は約束違反/田村副委員長 移転中止訴え
- 自衛隊南スーダン派遣差し止め訴訟/国は現地の危険認めて/原告の意見陳述（要旨）
- 電子委任状 促進法案でマイナンバーカード/総務相「強制せず」/梅村氏に答弁
- 高等教育の無償化/改憲は不要、ただちに踏み出せ
- きょうの潮流/あのパブロ・ピカソの傑作｢ゲルニカ｣が完成したのは８０年前…