2017年5月31日(水)
- 「共謀罪」審議 異様なスタート/参院法務委 法相の答弁 首相が制止/仁比氏 書簡への抗議は国際公約違反/山添氏 本質は「内心の自由」の侵害
- 首相補佐官「総理は言えないから私が」/「加計」で談話 前川前次官「間違いない事実」
- 都議選 「日本会議」候補者 ５４人/自民５０ 都民ファ３
- 消費の低迷 長期化/４月 家計調査 １年８カ月連続マイナス
- 国家戦略特区法等改定案を可決/首相に行政私物化疑惑/衆院本会議
- ネット番組 小池書記局長が出演/加計問題 “総理のご意向”で便宜
- 非核外交の信頼性失う/日印原子力協定で参考人/井上議員が質問
- 国保料大幅上げの危険/財政運営 都道府県移管ただす/梅村議員
- 専門知識持つ人員拡充を/児童福祉法改正案で参考人/堀内議員が質問
- 民泊解禁に懸念の声/新法案で参考人質疑/清水議員質問
- 「共謀罪」 審議で見えた安倍政権の異常/異論敵視し国民監視/参院委 共産党が追及
- 「森友」音声提出を要求/辰巳氏が財務副大臣に
- 第４２期囲碁新人王戦 ８強出そろう/１０・２０代 好カード/女流戦負けなし藤沢も注目
- 教育勅語 安倍政権下で急転換/学校現場教材に使用可/文科省関係者が証言/「下村文科相が答弁変更を指示」
- 「共謀罪」参院審議/国内外の異論を無視するな
- きょうの潮流/「クーデターは行われるはずだった」。作家の三島由紀夫が…