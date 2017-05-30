2017年5月30日(火)
- 首相補佐官、前川前次官に要求 “獣医学部 手続き早く”/加計学園問題 昨年秋 官邸に呼びつけ
- 「共謀罪」断固廃案求める/参院本会議 仁比氏 審議入り強行を批判
- 北朝鮮の度重なる暴挙に抗議 経済制裁強化の目的は対話に/ミサイル発射 志位委員長が談話
- 「共謀罪」徹底審議で廃案/小池書記局長 参考人招致充実を
- 加計疑惑 本質そらす首相答弁/小池氏会見
- 国民参加の公聴会を/参院法務委理事懇で仁比氏
- 「表現の自由」明記へ/文化芸術基本法案 全会一致で可決/畑野氏が質問
- 「共謀罪」法案に対する仁比議員の質問（要旨）/参院本会議
- 暴走止める野党後押し/穀田氏参加 市民連合＠愛知がシンポ
- 後継者対策 強い流れに/農業委員会 共産党に協力要請/紙･畠山･斉藤議員が応対
- 長時間労働 法で規制を/建交労 共産党議員団と懇談
- 豪 市民権認めた国民投票５０年/先住民 高揚 もっと権利を
- 難病の総合的対策を/患者ら国会に署名５１万
- 台風被害視察、「憲章」で懇談/東京・大島町 小池氏、綾都議予定候補と
- 「共謀罪」阻止するぞ/市民５００人が国会前行動
- 「観光立国」政策/開発優先では魅力発揮できぬ
- きょうの潮流/「子どもを保育園に預けて働きたい」。こんな望みがかなわ…