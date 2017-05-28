2017年5月28日(日)
- 9条 築地 暮らし 都民の願い こぞって共産党に/聴衆の輪 広がる熱気 北多摩３区・練馬 志位委員長が訴え/２０１７都議選 ６月２３日告示 ７月２日投票
- 新基地工事止めよう/辺野古で県民集会/４衆院議員訴え
- 南スーダン完全撤収/ＰＫＯ部隊帰国 隊長“銃声聞いた”証言
- 世界に類のない市場/築地の魅力語り合うシンポ
- 共産党の勝利で都民本位の都政を/板橋区 とくとめ都議 墨田区 伊藤予定候補/小池書記局長が応援
- 原子力規制委 次期委員長ら同意/衆院本会議 共産党は反対
- 作家 室井佑月さん 共産党 小池晃書記局長 対談が話題/室井 安倍政権を、本気で倒したいんです/小池 追い詰める論戦、世論と運動大きく/ウェブサイト「リテラ」
- 「共謀罪」廃案しかない/愛知県弁護士会が集会
- 損保代理店 現状・未来考える/大門議員が報告 大阪でシンポ
- 裁判所体制の充実を/全司法が共産党に署名提出
- 公務員・教員らスト/ポルトガル/財政再建 成果を賃上げへ
- 自衛隊明記の改憲/「９条死文化」狙う危険な策略
- きょうの潮流/政財界の疑惑を取材していると出所不明の、いわゆる怪文書…