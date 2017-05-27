2017年5月27日(土)
- 「築地で再整備を」移転反対の圧倒的な声/築地市場 志位委員長が訪問
- 前次官喚問 ４野党要求/加計学園疑惑 予算委集中審議も/与党に申し入れ
- 与党は喚問に応じよ/志位委員長語る
- 「共謀罪」反対 国会前で未来公共/政治私物化 安倍政権許せない
- 共謀罪 ２９日、参院審議入り/共産党は強く反対
- 論戦ハイライト/「加計ありき」深まる/文書を暴露 小池議員の追及
- ４野党 衆参一体でのたたかいを/笠井氏が会見
- 介護離職・難民広げる/改悪介護保険関連法が成立/倉林氏反対討論
- 核兵器禁止条約草案 歓迎の声明と手紙/志位委員長、国連会議議長に送付
- 志位委員長築地市場訪問/日本の食文化を世界に発信する/この場所で続けたい
- 『綱領セミナー』パンフで学習を/志位委員長らと小山民青委員長ら懇談/大きな民青へともに
- 農水省の変転を追及/紙議員 加計学園を特別扱い
- 被災鉄路の復旧急げ/本村議員 「廃線に歯止めを」
- 過積載は荷主に責任/山添議員 根絶へ取り組み要求
- 窓口業務委託を批判/梅村議員 「地方自治体の破壊」
- 前次官「加計」発言/国会での真相究明が不可欠だ
- きょうの潮流/将棋とチェスの起源は同じなのだそうです。５世紀ごろ古代…