2017年5月15日(月)
- 県民の尊厳どこに/きょう沖縄復帰４５年 やまぬ米軍機事故 ７０９件
- 北朝鮮に厳しく抗議する 外交的解決の機運を実らせる努力を/北の弾道ミサイル発射 志位委員長が談話
- 安倍首相発言 “改憲の本丸に踏み込む”/ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長が批判
- 憲法・豊洲・暮らし 大激戦、共産党勝利を/江戸川 志位委員長訴え/２０１７都議選 ６月２３日告示 ７月２日投票
- 教育無償化に改憲不要/ＮＨＫ討論 小池書記局長が批判
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- ヒバクシャ署名を岩手で５０万/県民半数めざし集会
- 上関原発の断念迫る/大平氏「開発指定解除を」/衆院経産委
- 医療の消費税ゼロに/堀内氏「診療報酬は不十分」/衆院厚労委
- 生産者責任こそ必要/雑品スクラップ問題 塩川氏ただす/衆院環境委
- 農工業の均衡発展を/農工法改定 畠山氏「多様性失う」/衆院農水委
- ９条空文化阻止 現実政治こそ変えよう/“改憲３兄弟”退場へ/大阪 小池氏が総選挙必勝訴え
- 対北で対話へ役割を/井上氏、国際的な動き強調/参院外防委
- 人権擁護の観点欠落/精神保健法改定 倉林氏が批判/参院厚労委
- 避難と堤防の整備を/鬼怒川水害受け山添氏迫る/参院国交委
- 産地支援の放棄批判/真島氏、破綻の優遇策だめ/衆院経産委
- 安倍政権レッドカード/京都 女性ら「母の日」にアピール
- 沖縄祖国復帰４５年/基地なき島へ団結・連帯を強め
- きょうの潮流/大型連休のある日、ウグイスの鳴き声で目が覚めました。山…