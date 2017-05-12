2017年5月12日(金)
- ９条２項の死文化、無制限の海外の武力行使に道を開く/安倍首相の改憲発言で 志位委員長が会見
- 韓国の文在寅大統領に志位委員長が祝辞
- 「対話による解決」の機運に安倍政権だけが逆行/北朝鮮問題 志位委員長が批判
- ６カ国協議早期再開を/中韓首脳が電話会談で一致/米国とは緊密協力確認
- 「共謀罪」審議、緒についたばかり/衆法務委理事懇 藤野議員が主張
- 首相発言の撤回求める/衆院憲法審幹事懇 赤嶺議員ら
- 「農家の立場で言うべきこと言う新聞」/農業新聞９０周年にエール/紙・斉藤両議員
- 日曜版１４日号/９条改憲の危険な狙いは/元大関・琴欧洲の鳴戸親方 相撲部屋スタート
- 米つり下げ訓練抗議/読谷村民大会 落下事故忘れない/沖縄
- 嘉手納で夜間降下訓練/町長 「強行断じて許せない」
- 「東電免罪の法案だ」/復興特措法案 岩渕氏が批判
- 米艦防護は憲法違反/宮本徹氏 「先制攻撃も」指摘
- 米国が日本政府盗聴/宮本徹氏 確認なしを批判
- 農水省も談合調査を/畠山氏 自浄能力発揮求める
- ネット番組「智子の部屋」/豊洲移転 狙いは築地再開発/中澤東京市場労組委員長招き対談
- 福島切り捨てるな/原発なくす全国連絡会が行動
- 民営化路線やめよ/商工中金不正融資 宮本徹氏が追及/衆院財金委
- “地域の病院守って”/岐阜県中津川市・長野県南木曽町の住民ら 厚労・総務省に要請/本村・島津氏同席
- イノシシ人身被害 把握を/衆院環境委 塩川氏が対応ただす
- 「共謀罪」阻止へ連携/総がかり行動実行委など 国会前でコール
- 財務省の統計操作/“密輸出入”システム解明急げ
- きょうの潮流/「〇〇を切る」「〇〇までに」。何らかの目標を達成しようと…