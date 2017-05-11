2017年5月11日(木)
- 「朝鮮半島平和」へ注力強調/韓国大統領就任の文在寅氏
- 朝鮮半島非核化、東アジアの平和と安定など期待/小池書記局長が会見
- 「共謀罪怖い」「知らなかった」/「ママの会＠東京」の宣伝に反響
- 天皇退位全体会議 憲法に適合した立法化を/小池書記局長が意見表明
- 憲法審査会開会は論外/穀田氏会見 首相改憲発言を批判
- 協力停止の規定なし/笠井氏が日印原子力協定追及
- 国民に負担押し付け/改定原賠法が成立/岩渕氏が批判
- 公明新聞が「共謀罪」Ｑ＆Ａ/中身はうそとごまかし/国民の批判に説明できず
- 2017とくほう・特報/大阪・大東に見る 改悪法案先取り/介護「卒業」 こもる日々/「自立支援」の名でサービス取り上げ
- 森友側に「特別対応」/宮本徹氏が財務省ただす/衆院財務金融委
- 農業特区に外国人派遣労働者/田村貴昭氏「制度ずさん」/衆院地方創生特
- 横田さん“地獄の状況続いている”/参考人質疑 武田氏質問に心情吐露/参院拉致特
- 人事官・原子力規制委員長候補者/衆院議運で所信聴取/塩川議員が質問
- 「共謀罪」法案を廃案に 監視社会は許さない/危険性知らせていこう/議員会館前行動
- 松川事件/「資料」を世界記憶遺産に/福島大と「会」 申請書を送付
- 住宅支援金 増額を 被災者らが国会行動/「家 いまだブルーシート」熊本 「国制度ひどい」茨城/全国災対連
- 首相予算委答弁/憲法尊重擁護義務投げ捨てた
- きょうの潮流/韓国の文在寅（ムンジェイン）新大統領が「第３期の民主政府を…