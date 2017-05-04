2017年5月4日(木)
- 憲法が輝く新しい政治を 野党は共闘 「共謀罪」廃案 戦争法は廃止/施行７０年の憲法集会 ５万５０００人が声援
- 海外での武力行使を文字通り無制限にする/志位委員長 首相の９条改定発言を批判
- 憲法が目指す政治の実現こそ/ＮＨＫ憲法記念日特集 小池書記局長が主張
- 北・シリア問題を協議/米ロ首脳が電話会談
- ２０年に改憲施行目指す/安倍首相、討論会にメッセージ
- 首相の改憲表明 懸念/中国外務省「平和発展の道を」
- 政治を憲法に近づけよう/施行７０年 共産党が街頭演説/東京・新宿
- ５・３憲法集会 志位委員長のあいさつ
- 横田を米訓練拠点化/宮本徹氏、オスプレイ告発
- 装備譲渡は紛争助長/赤嶺氏、法改定の危険強調
- 子ども詰め込みダメ/田村貴昭氏、対象拡大を批判
- 介護罰則は非人道的/田村智子氏「滞納対応見直せ」
- ＮＨＫ「憲法記念日特集」 小池書記局長の発言
- モラル崩壊の根本は首相/井上氏が閣僚の不祥事批判/ＢＳ番組
- 英下院解散 総選挙へ/首 相 離脱の信任狙う/労働党 緊縮政策を批判
- 自衛隊の米艦防護/米の戦争に参戦の危険高める
- きょうの潮流/「憲政の父」といわれた尾崎行雄は日本国憲法の施行日に…