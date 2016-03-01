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2017年5月1日(月)

５〜６月　地方議員選挙　上

日本共産党の立候補者

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　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【５月７日告示、１４日投票】

◆徳島県吉野川市２０

　岡田　光男６９現

　（前回当選１）

【９日告示、１４日投票】

◆京都府精華町１８

　佐々木まさひこ５８現

　ゆうき弘子７３現

　松田たかえ７５元

　かつしま武司郎７５新

　（前回当選４、現有議席３）

【１４日告示、２１日投票】

◆静岡県島田市２０

　桜井　洋子６７現

　中川みれい６４新

　（前回当選１）

◆鹿児島県日置市２２

　山口はつみ６３現

　（前回当選１）

【１６日告示、２１日投票】

◆高知県いの町１８（２減）

　山岡つとむ６８現

　山ｱ　きよ５１現

　（前回当選２）

【２１日告示、２８日投票】

◆北海道千歳市２３（２減）

　よしたに徹３２新

　（前回当選１）

【２３日告示、２８日投票】

◆沖縄県多良間（たらま）村７

　富盛　ユカ４８新

　（前回当選０）

【２８日告示、６月４日投票】

◆兵庫県尼崎市４２

　まさき一子５９現

　徳田みのる６９現

　川崎としみ６３現

　松沢ちづる６２現

　こむら　潤４１新

　広瀬わかな３７新

　さとう貴志５３新

　（前回当選７、現有議席６）

◆岡山県瀬戸内（せとうち）市１８（２減）

　島津ゆきえ４１現

　ことうあきお４３現

　（前回当選２）

【３０日告示、６月４日投票】

◆奈良県明日香村９（１減）

　森本　吉秀６１現

　（前回当選１）

【６月４日告示、１１日投票】

◆東京都あきる野市２１

　山根とみえ７２現

　たばたあずみ４２現

　松本ゆき子６５新

　（前回当選３）

【１１日告示、１８日投票】

◆福井県あわら市１８

　山川ともいちろう７３現

　（前回当選１）

【１３日告示、１８日投票】

◆高知県津野町１０

　大ｱ　健夫７４元

　（前回当選０）

◆長崎県佐々町１０

　永田かつみ６３新

　（前回当選１）

【１８日告示、２５日投票】

◆新潟県魚沼市２０

　大屋　角政５９現

　大平　恭児５４現

　（前回当選２）

◆愛知県西尾市３０

　前田おさむ６１現

　牧野　次郎５９元

　（前回当選１）



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