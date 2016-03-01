2017年5月1日(月)
５〜６月 地方議員選挙 上
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【５月７日告示、１４日投票】
◆徳島県吉野川市２０
岡田 光男６９現
（前回当選１）
【９日告示、１４日投票】
◆京都府精華町１８
佐々木まさひこ５８現
ゆうき弘子７３現
松田たかえ７５元
かつしま武司郎７５新
（前回当選４、現有議席３）
【１４日告示、２１日投票】
◆静岡県島田市２０
桜井 洋子６７現
中川みれい６４新
（前回当選１）
◆鹿児島県日置市２２
山口はつみ６３現
（前回当選１）
【１６日告示、２１日投票】
◆高知県いの町１８（２減）
山岡つとむ６８現
山ｱ きよ５１現
（前回当選２）
【２１日告示、２８日投票】
◆北海道千歳市２３（２減）
よしたに徹３２新
（前回当選１）
【２３日告示、２８日投票】
◆沖縄県多良間（たらま）村７
富盛 ユカ４８新
（前回当選０）
【２８日告示、６月４日投票】
◆兵庫県尼崎市４２
まさき一子５９現
徳田みのる６９現
川崎としみ６３現
松沢ちづる６２現
こむら 潤４１新
広瀬わかな３７新
さとう貴志５３新
（前回当選７、現有議席６）
◆岡山県瀬戸内（せとうち）市１８（２減）
島津ゆきえ４１現
ことうあきお４３現
（前回当選２）
【３０日告示、６月４日投票】
◆奈良県明日香村９（１減）
森本 吉秀６１現
（前回当選１）
【６月４日告示、１１日投票】
◆東京都あきる野市２１
山根とみえ７２現
たばたあずみ４２現
松本ゆき子６５新
（前回当選３）
【１１日告示、１８日投票】
◆福井県あわら市１８
山川ともいちろう７３現
（前回当選１）
【１３日告示、１８日投票】
◆高知県津野町１０
大ｱ 健夫７４元
（前回当選０）
◆長崎県佐々町１０
永田かつみ６３新
（前回当選１）
【１８日告示、２５日投票】
◆新潟県魚沼市２０
大屋 角政５９現
大平 恭児５４現
（前回当選２）
◆愛知県西尾市３０
前田おさむ６１現
牧野 次郎５９元
（前回当選１）